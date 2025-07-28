Слова Трампа обвалили российский фондовый рынок

Российский рынок акций начал стремительно падать после того, как президент США Дональд Трамп заявил о сокращении 50-дневного срока его ультиматума России относительно заключения мирного соглашения с Украиной до 10-12 дней. Это следует из данных о торгах на Мосбирже.

Чуть более, чем за час, с 14:49 до 16:09 по московскому времени, индекс Мосбиржи упал с 2777 до 2730 пунктов. Так, за указанное время Мосбиржа потеряла около 1,6% — это более миллиарда долларов в пересчете на капитализацию.

Этих девочек воспитывают как мальчиков Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей Мир 13 минут чтения

С падением акций, по данным портала Investing.com, столкнулись такие компании, как «Сбер», «Газпром», «Лукойл», «Яндекс», «Новатэк», «Аэрофлот» и другие. При этом снижения акций «Аэрофлота» также объясняли утренними сбоями в работе его информационной системы, из-за чего авиакомпания задержала и отменила десятки рейсов. Позже ответственность за сбои взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

Кроме того, курс доллара на международном рынке Forex впервые с мая этого года поднялся выше 80 рублей. При этом валюта дорожает последние несколько дней.

Я переехала в Узбекистан и счастлива Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто Общество 10 минут чтения

25 июля российский Центробанк в очередной раз снизил ключевую ставку до 18% годовых. Предыдущее снижение произошло 20 июня — тогда регулятор опустил ставку до 20%. Эксперты тогда рассказали, что на решение Центробанка повлиял уровень инфляции, который оказался ниже ожидаемого.

Позже эксперты рассказали о своих прогнозах относительно дальнейшего уровня ключевой ставки. Большинство из них предполагают, что ЦБ и дальше будет снижать ставку. По мнению некоторых экспертов, ее могут опустить до 14% к концу этого года.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, опубликовало материал, в котором утверждается, что российская экономика «переживает непростые времена». Так, большинство отраслей, не связанных с госзаказом и армией, испытывают трудности.

