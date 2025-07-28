Эксперты сделали прогноз по ключевой ставке на конец года

К концу 2025 года Центральный банк России может снизить ключевую ставку до 14%. Такой прогноз, как пишет газета «Ведомости», дало большинство опрошенных изданием экспертов.

Так, по мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, ключевая ставка к концу года будет находиться в диапазоне от 14% до 18%. При этом она подчеркнула, что нынешний прогноз, в отличие от предыдущего, не предполагает возможности повышения ключевой ставки.

Я переехала в Узбекистан и счастлива Мой уровень жизни тут намного выше, чем в России. Тут дешево, но женщинам здесь живется непросто Общество 10 минут чтения

В свою очередь, экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев считает, что с учетом снижения прогноза ЦБ на ближайшие два года к концу 2025 года ключевая ставка составит от 14% до 16%. По мнению эксперта, остается вероятность, что ставка останется на текущем уровне 18%. Однако тогда прогноз ЦБ по снижению ставки до уровня в 12–13% в 2026 году будет недостижимым, отметил он.

В то же время экономист и автор Telegram-канала Spydell_finance Павел Рябов убежден, что по итогам заседания ЦБ 19 декабря ключевая ставка будет снижена до 14%.

Нехорошая квартира За три месяца в Японии пропали восемь девушек. Их объединяло желание покончить с собой, но дело оказалось сложнее, чем на первый взгляд Криминал 13 минут чтения

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев прогнозирует, что российский регулятор снизит ключевую ставку до 16-17% уже на заседании 12 сентября, а затем продолжит ее планомерное снижение до уровня 14% к концу года. При этом он отметил, что геополитический фактор и состояние мировой экономики в условиях торговых войн являются основными факторами неопределенности для прогноза.

Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин ожидает, что к концу 2025 года ключевая ставка составит 15%. При этом он не исключает, что уже на сентябрьском заседании ЦБ понизит ее сразу на два процентных пункта — до 16%.