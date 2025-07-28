Трамп дал Путину 10-12 дней на завершение войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает новый ультиматум России. По его словам, он намерен сократить крайний срок для достижения мира с Украиной до 10–12 дней.

«Я собираюсь установить новый срок — примерно десять или двенадцать дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп журналистам в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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Трамп добавил, что если Россия не придет к соглашению с Украиной, он введет санкции или вторичные тарифы. «Я не хочу этого делать с Россией, я люблю русский народ», — подчеркнул он.

Перед встречей с премьером Великобритании Трамп заявил, что разочарован Владимиром Путиным и все меньше верит в возможность мирных переговоров. Тогда же он сообщил о намерении сократить срок, который ранее дал Путину, чтобы согласиться на прекращении огня.

«Я намерен сократить те 50 дней, которые ему дал. Думаю, я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет», — отметил он.

Свой предыдущий ультиматум России Трамп выдвинул 14 июля. Тогда он пообещал ввести пошлины до 100% на российские товары, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Параллельно он заявил о согласовании с странами НАТО новой схемы поставок вооружений Киеву.

Размер пошлин Трамп объяснил тем, что он может ввести их по собственному решению, не дожидаясь одобрения законопроекта сенатора Линдси Грэма, предусматривающего тарифы до 500% против России и ее торговых партнеров. По его словам, обе меры окажут одинаково мощное давление.

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Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп стал «терять терпение» из-за того, что переговоры с Путиным не приводят к реальным действиям Кремля, которые могли бы остановить войну. По его словам, американский президент действительно сосредоточен на достижении мира в Украине.

Однако в австрийском МИДе считают, что политика Трампа лишь усилила агрессию России в войне с Украиной. Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер обвинила Трампа в передаче части Украины «на серебряном блюдечке» Путину.





