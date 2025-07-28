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Общество

«Аэрофлот» предупредил об отменах и задержках рейсов из-за сбоя

2 минуты чтения 09:03

Представители российской авиакомпании «Аэрофлот» предупредили о корректировке своего расписания, в рамках которого возможны отмены и переносы рейсов. Как передает РИА «Новости», это связано со сбоем в информационной системе авиаперевозчика.

«В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены», — сообщили в «Аэрофлоте».

Там также заверили, что над устранением технических неполадок и скорейшим восстановлением работы сервисов авиакомпании уже работает команда специалистов.

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19 и 20 июля из-за атаки дронов случился коллапс в аэропортах Москвы. Суммарно столичные воздушные гавани Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский не работали более 50 часов. В целях безопасности Росавиация 23 раза объявляла о введении плана «Ковер», предписывающего полное прекращение полетов.

Как сообщалось, за два дня в столичных аэропортах были отменены около 300 рейсов, а еще более 570 вылетели с опозданием. Только в Шереметьево задержали более 300 вылетов, отменили свыше 170. В результате в аэропорту скопилось огромное количество пассажиров, которые были вынуждены спать на полу, лестницах и даже на искусственном газоне. 

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При этом не улетевшие вовремя пассажиры жаловались на духоту, нехватку питьевой воды и отсутствие питания. Во Внуково в воскресенье людей не выпускали из здания, а в Шереметьево семьи с детьми ночевали в игровой зоне.

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