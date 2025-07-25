Центробанк снизил ключевую ставку до 18%

Совет директоров Банка России на заседании 25 июня принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. В прошлый раз регулятор снизил ключевую ставку 6 июня — до 20%. До этого она семь месяцев держалась на уровне 21%.

Большинство экспертов и аналитиков крупнейших банков, которых опросили РБК и «Ведомости», рассчитывали именно на такой шаг ЦБ. Чуть меньше специалистов предсказывали снижение ставки до 19% годовых. Один из аналитиков предполагал, что Банк России может опустить ключевую ставку сразу до 17% годовых.

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По словам экспертов, на решение ЦБ повлияла инфляция, которая оказалась ниже ожиданий. Так, в годовом выражении по итогам мая она снизилась с 9,88% до 9,4%. А на неделе перед заседанием совета директоров регулятора Росстат впервые в этом году зафиксировал дефляцию.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении регулятора.

Там также отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году и вернется к 4,0% в 2026 году.