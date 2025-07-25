EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку до 18%

2 минуты чтения 13:35 | Обновлено: 14:01

Совет директоров Банка России на заседании 25 июня принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов — до 18% годовых. В прошлый раз регулятор снизил ключевую ставку 6 июня — до 20%. До этого она семь месяцев держалась на уровне 21%.

Большинство экспертов и аналитиков крупнейших банков, которых опросили РБК и «Ведомости», рассчитывали именно на такой шаг ЦБ. Чуть меньше специалистов предсказывали снижение ставки до 19% годовых. Один из аналитиков предполагал, что Банк России может опустить ключевую ставку сразу до 17% годовых.

Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Одна из крупнейших отраслей России погрузилась в масштабный кризис
Тысячи шахтеров рискуют остаться без работы, десятки компаний могут закрыться, а города — опустеть
Экономика17 минут чтения

По словам экспертов, на решение ЦБ повлияла инфляция, которая оказалась ниже ожиданий. Так, в годовом выражении по итогам мая она снизилась с 9,88% до 9,4%. А на неделе перед заседанием совета директоров регулятора Росстат впервые в этом году зафиксировал дефляцию.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8–19,6% годовых в 2025 году и 12,0–13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении регулятора.

Там также отмечается, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Согласно прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году и вернется к 4,0% в 2026 году.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я разоблачаю мошенников в интернете
Общество
Я разоблачаю мошенников в интернете
Все началось с того, что меня пытался обмануть фейк. Но я его раскрыла, и теперь делаю это для других
00:01
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Мир
Реклама Pepsi вызвала массовые беспорядки и привела к нескольким смертям
Все из-за обещаний разыграть деньги и из-за ошибки, которая взбесила сотни тысяч человек
17:00 24 июля
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Общество
Меня учили разгонять митинги и агитировать за «Единую Россию»
Но я — лесбиянка и не вписалась в систему. Теперь я живу в Испании и хожу на прайды
00:01 24 июля
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Мир
Крупнейший природный эксперимент случайно провели в Украине
Все из-за уничтоженной дамбы. Здесь рекордно быстро вырос лес, который хранит «токсичную бомбу»
17:03 23 июля
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
Мир
Психиатр жил в доме пациента и выдавал его за свой
30 лет он раздавал приказы клиенту и распоряжался его бизнесом и деньгами под видом «лечения»
00:01 23 июля
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02 22 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования