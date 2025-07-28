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Экономика

СМИ: экономика России «трещит» под давлением санкций

2 минуты чтения 17:14

Большинство отраслей российской экономики, не связанных с госзаказом и армией, столкнулись с падением к четвертому году войны, сообщает агентство Bloomberg. По мнению экспертов, это связано с тем, что Владимир Путин сосредоточился почти исключительно на военных целях

«Появляется все больше свидетельств того, что российская экономика переживает непростые времена во многих секторах. [На это влияют] последствия войны, западных санкций, нехватки рабочей силы, низких цен на нефть, подорожания национальной валюты и высоких процентных ставок», — объяснил аналитик Bloomberg Economic Алекс Кокчаров.

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Ранее главный экономист T-Investments Софья Донец заявила, что высокие темпы роста сохраняются только в небольшой группе отраслей, связанных с государственным заказом и военным производством, пишет Bloomberg. Она отметила, что других растущих отраслей в России почти не осталось.

По мнению Кокчарова, Путина «не волнуют» такие вопросы, как сокращение добычи угля, вырубка леса или снижение розничных продаж. «Он полностью сосредоточен на своих военных целях. Скорее всего, он хочет сыграть в истории России ту же роль, что и Петр I или Екатерина II», — считает эксперт.

Введенный в июле 18-й пакет санкций Евросоюза может сократить поступления в российский бюджет на четыре триллиона рублей до конца года при прогнозируемых доходах в 38,5 триллионов рублей, сообщило ранее «Агентство».

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Газета Financial Times отмечает, что Россия попала в экономическую зависимость от Северной Кореи, так как российская военная промышленность не может полностью обеспечить армию без постановк из-за границы. А издание The New York Times также сообщило об усилении зависимости России от Китая после начала полномасштабного вторжения в Украину: в прошлом году товарооборот между странами превысил 240 миллиардов долларов.

Ранее ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) сообщили, что экономический рост в России в начале этого года «практически полностью остановился». По их мнению, к росту может привести перемирие с Украиной либо резкая эскалация конфликта, которая приведет к закупке товаров впрок и паническому потреблению.

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