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Криминал

Хакеры взяли на себя ответственность за сбои у «Аэрофлота»

2 минуты чтения 11:52

Хакерские группировки Silent Crow и  «Киберпартизаны BY» заявили об атаке на IT-инфраструктуру «Аэрофлота». По их словам, таким образом они продемонстрировали «ничтожность» цифровой безопасности ключевых российских систем. Ранее в понедельник российская авиакомпания сообщила о сбоях в работе информационных систем, приведших к массовым отменам и задержкам рейсов. 

Согласно данным на сайте авиаперевозчика, 28 июля из Москвы были отменены 19 рейсов «Аэрофлота» и дочерней авиакомпании «Россия», 16 — задержаны. В обратном направлении отменены 16 рейсов, задержаны 27. В Санкт-Петербурге отменено 6 рейсов под кодом SU и 9 задержано, в обратную сторону — 4 и 16 соответственно. «Аэрофлот» объявил о «вынужденной корректировке расписания выполняемых рейсов» из-за «перебоев в работе сервисов».

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А позже в телеграм-канале Silent Crow появилось заявление, в котором группировка взяла на себя ответственность за «продолжительную и масштабную операцию» против IT-систем «Аэрофлота». Хакеры находились внутри корпоративной сети компании в течение года. За это время они получили доступ к ключевым инфраструктурным узлам, включая Tier0, говорится в публикации.

По их словам, были скомпрометированы и частично уничтожены критические системы, в том числе базы данных истории перелетов, системы управления экипажами (CREW), Sabre, CRM, ERP, 1С и другие. Также заявляется о получении доступа к персональным компьютерам сотрудников, включая руководство, серверам прослушки и внутренним коммуникациям.

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Группировка утверждает, что уничтожено около семи тысяч физических и виртуальных серверов, а общий объем полученной информации составил около 22 терабайт. Это, в частности, базы данных, почта и файловые хранилища. Заявленный ущерб, по их оценке, может достигать десятков миллионов долларов.

В своем заявлении хакеры подчеркнули, что операция была направлена против российских силовых и киберструктур, включая ФСБ, НКЦКИ и RT-Solar. По их словам, атака — это «прямое послание» о неэффективности существующей киберзащиты и о том, что «сотрудники репрессивного аппарата уже давно под наблюдением». Также группировка анонсировала публикацию части полученных данных. «Мы не просто уничтожили инфраструктуру — мы оставили след», — говорится в сообщении.

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