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Интернет и мемы

В Госдуме посоветовали WhatsApp готовиться к уходу с российского рынка

2 минуты чтения 12:07 | Обновлено: 12:24

Мессенджеру WhatsApp, принадлежащему компании Meta, которую российские власти признали экстремистской, следует готовиться к уходу из России. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«С очень большой долей вероятности [WhatsApp] попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям… Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно – это национальный мессенджер», – сказал он.

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Ранее СМИ сообщили о проведенном российскими властями в ночь на 1 июля тестировании блокировки мессенджеров WhatsApp и Telegram. Как подчеркивал проект «На связи», произошедшее было целенаправленной блокировкой, а не техническим сбоем в работе сервисов. Там пояснили, что вероятность одновременного возникновения неполадок в работе двух мессенджеров, разработанных разными компаниями, стремится к нулю. Кроме того, в то время когда российские пользователи жаловались на проблемы в работе этих мессенджеров, за пределами России они работали нормально.

Эксперты предположили, что тестовая блокировка популярных зарубежных мессенджеров может быть связана с планами властей по запуску национального мессенджера. Ранее, министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что основой для него станет приложение Max от VK.

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В свою очередь, Владимир Путин 17 июля поручил правительству России подготовить предложения по «введению дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения» из «недружественных» государств.

В опубликованном документе говорится, что правительство должно представить доклад по этой теме к 1 октября. Ранее, выступая на встрече с представителями российского бизнеса, Путин призвал «душить» иностранные сервисы, продолжающие работу в России.

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