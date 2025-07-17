Путин поручил ограничить использование иностранного «программного обеспечения»

Владимир Путин поручил правительству России подготовить предложения по «введению дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения» из «недружественных» государств.
Из опубликованного документа следует, что правительство должно представить доклад по этой теме к 1 октября. Поручения Путина связаны с итогами встречи с российскими бизнесменами, которая состоялась 26 мая. Во время нее Путин предложил «душить» иностранные сервисы в ответ на предложение ограничить работу Zoom и Microsoft.
В распоряжении Путина упомянута также необходимость ввести «дополнительные ограничения» на работу «коммуникационных сервисов». «Ведомости» считают, что под эту формулировку подходят и иностранные мессенджеры.
Журналистка Фарида Рустамова считает, что в понятие «сервисов», вероятно, входят корпоративные коммуникационные сервисы, поскольку именно о них шла речь при беседе Путина с предпринимателями. Кроме того, Рустамова отмечает, что мессенджер Telegram зарегистрирован в ОАЭ, эта страна не считается Россией «недружественной».
Также призыв Путина «душить» сервисы прозвучал после замечания о том, что некоторые из них «не до конца ушли» из России. Популярный мессенджер WhatsApp, как отмечает Рустамова, не выполняет требований российских властей, но он не объявлял об уходе из страны.
Журналист-расследователь Андрей Захаров отмечает, что от предлагаемого Путиным ограничения выиграют разработчики Astra Linux, которую Захаров назвал «крупнейшим поставщиком суверенной операционной системы для органов власти». В случае же, если блокировать будут мессенджеры, наибольшие преимущества получит новый «суверенный мессенджер» Max от компании VK.
Ранее российские СМИ сообщали, что лишь 5% объектов критической инфраструктуры России справились с импортозамещением — их сотрудники продолжают использовать иностранное программное обеспечение и не доверяют российским аналогам.