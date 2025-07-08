СМИ: Китай помог России построить гигантский завод военных дронов

Китай неоднократно заявлял, что не поставляет России военных технологий, которые могли бы быть использованы в агрессии против Украины. Однако документы, оказавшиеся в распоряжении агентства Bloomberg, свидетельствуют об обратном. Российская компания «Аэрохит», связанная с государственными структурами и получающая бюджетное финансирование, при поддержке китайских партнеров построила в Хабаровске завод, который уже стал одним из крупнейших производителей дронов для российской армии. Продукция этого завода активно применяется в боях, в том числе в частично оккупированной Херсонской области.

Компания заявляет, что в 2025 году намерена выпускать до 10 000 беспилотников в месяц и расширять производство за счет более продвинутых моделей. Главная модель «Аэрохита» — многофункциональный FPV-дрон «Велес», предназначенный для наблюдения, радиоразведки и атак. В марте 2024 года одна из партий — 100 таких дронов — была оценена в 8 миллионов рублей.

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Ключевым партнером «Аэрохита» в Китае стала компания Autel Robotics — производитель гражданских дронов, которые, по заявлениям самой Autel, не поставляются в Россию с февраля 2022 года. Тем не менее, в письме «Аэрохита» в Минобороны России от июня 2025 года говорится, что инженеры Autel сотрудничали с российской стороной с начала 2023-го, и после краткого перерыва из-за санкций восстановили контакты в конце 2024 года. С мая 2025-го ведутся переговоры о локализации производства модели Autel EVO Max 4T в России. Этот гражданский дрон оказался эффективным в бою благодаря радиомодулю, который сложно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. «Аэрохит» планирует выпускать до 30 000 таких аппаратов в год.

Документы также раскрывают более ранние этапы проекта. Осенью 2022 года компания «Комакс», принадлежащая сенатору от оккупированного Херсона и экс-сотруднику КГБ Константину Басюку, начала переговоры с властями Харбина и Хабаровским аэропортом о создании специального логистического хаба. Позднее к сотрудничеству подключили Харбинский политехнический университет, известный связями с китайской армией. В мае 2023 года проект получил поддержку полпреда Владимира Путина Юрия Трутнева, а вскоре после этого «Аэрохит» была зарегистрирована в Хабаровске.

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Хотя некоторые китайские партнеры вышли из проекта после ужесточения экспортного контроля со стороны Пекина, им на смену пришли другие. Например, в июле 2023 года контракт с российской компанией подписала Shenzhen Huasheng Industry — она позже попала под санкции США. К сентябрю 2023 года линия по производству дронов «Велес» в Хабаровске уже действовала и выпускала по 200–300 аппаратов в месяц.

По данным Bloomberg, поставки дронов на фронт велись через формально гражданские компании — например, Aeromar-DV, которая занимается бортовым питанием для «Аэрофлота». Также в документах упоминается фирма «Реновацио-Инвест», закупавшая китайские комплектующие для «Аэрохита» и также попавшая под американские санкции. Все это, отмечает издание, указывает на масштабную и тщательно замаскированную систему обхода санкций и получения военных технологий через китайских поставщиков, несмотря на официальные заявления Пекина о нейтралитете.