Четверть москвичек столкнулись с харассментом на работе

Более 10% женщин в России сталкивались с сексуализированными домогательствами на работе со стороны своего начальства. На харассмент на рабочем месте также пожаловались около 6% мужчин. Об этом говорится в исследовании SuperJob, результаты которого приводит ТАСС.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян, у которых есть опыт работы. Результаты показывают, что в целом около 8% россиян стали жертвами харассмента со стороны своих начальников. О неподобающем поведении начальников чаще сообщают именно женщины, чем мужчины (11% против 6%).

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Кроме того, 10% россиян заявили о приставаниях со стороны коллег. Женщины чаще страдают от непрошенного внимания сослуживцев, чем мужчины — 16% против 5% соответственно. За два года эти показатели выросли: в ходе опроса 2023 года о домогательствах со стороны коллег сообщали 11% женщин. Аналитики объясняют это тем, что харассмент перестает быть табуированной темой.

При этом москвички жаловались на домогательства еще чаще. Почти четверть — 24% — жительниц Москвы пожаловались на харассмент на рабочем месте. 9% респонденток признались, что к ним приставал их начальник, а еще 15% заявили о домогательствах со стороны коллег. К мужчинам приставали реже: 3% респондентов сталкивались с харассментом от боссов, а 9% — от своих коллег.

Социологи отмечают, что общество становится более открытым к обсуждению сексуализированных домогательств, однако бизнес мало что делает для создания безопасной атмосферы на рабочих местах. Так, лишь в каждой двадцатой компании есть процедуры для предотвращения случаев харассмента. За два года эта ситуация осталась неизменной.