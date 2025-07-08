Певица Граймс назвала соцсети «ядом»

Канадская певица Граймс (Клэр Элис Буше) написала в соцсети X, что считает эту и другие платформы «ядом». На пост певицы обратила внимание «Афиша». В 2018-2021 годах Граймс встречалась с американским предпринимателем Илоном Маском, владеющим X.

«Окей, я практически отключилась от социальных сетей, и, вернувшись сюда, я поняла, что это место — и все подобные места — это яд, тюрьма совершенно короткой формы, глубокомысленно звучащей чепухи, не привязанной ни к кому, которую твой мозг отбросит, воображая процесс обучения. Все это — театр. Дерьмовая бледная имитация жизни», — написала Граймс.

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«Афиша» отмечает, что певица и раньше критиковала соцсети. «Я думаю, что находиться в социальных сетях очень вредно, это похоже на город-призрак, полный депрессии, горечи и фотографий красивых женщин, занимающихся сексом», — писала Граймс три месяца назад. По ее мнению, «все» соцсети переживают «моральный провал», который наносит обществу «большой вред».

В 2022 году Илон Маск приобрел Twitter, а через год — переименовал соцсеть в X.

У Граймс и Маска родились трое детей: сын по имени X Æ A-XII (Экс Эш Эй-Твелв), дочь Экза Дарк Сайдириэль и сын Тау Техно Механикус. Граймс судится со своим бывшим партнером, утверждая, что после расставания он запретил ей видеться с детьми.

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В апреле газета The Wall Street Journal сообщила, что Маск намерен «засеять Землю людьми с высокими интеллектом» с помощью своих детей. Издание утверждает, что бизнесмен уверен, что человечеству грозит вымирание, и пытается бороться с этой угрозой.