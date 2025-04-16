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Мир

СМИ: Маск захотел «засеять землю людьми с большим интеллектом» с помощью своих детей

2 минуты чтения 19:08 | Обновлено: 19:11

Илон Маск уверен, что человечеству грозит вымирание, и пытается бороться с этой угрозой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники и слова женщины, которая утверждает, что родила ребенка от миллиардера. Маск якобы считает, что ему нужно оставить как можно больше потомства, и называет своих детей «легионом».

Предполагаемая мать ребенка Маска Эшли Сент-Клер заявляет, что он считает своей задачей заселить мир людьми с высокими интеллектом. По словам женщины, предприниматель упомянал о своем желании найти еще женщин, готовых родить ему детей. Источники журналистов также рассказали, что Маск ищет потенциальных матерей в принадлежащей ему соцсети X. На сегодняшний день известно о 14 детях предпринимателя от четырех женщин, однако, как отмечено в тексте, их реальное количество может быть больше.

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Журналисты также утверждают, что Маск неоднократно предлагал женщинам деньги за молчание об отце ребенка, в том числе заключая с ними договор сотрудничества с пунктом о неразглашении. Сент-Клер рассказала журналистам, что предприниматель пытался убедить ее сделать кесарево сечение при родах и отказаться от процедуры обрезания для сына. Он также говорил женщине, что у нее должно быть десять детей.

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Рождение детей Маск также связывает с необходимостью добиться успешного полета людей на Марс, который он считает критически важным для обеспечения долгосрочного выживания человечества. Миллиардер разделяет идею о том, что людям необходимо срочно увеличивать рождаемость, а всему человечеству следует искать культурные и политические решения этой проблемы. Эту идею журналисты назвали популярной среди «правых кругов».

The Wall Street Journal отмечает, что суд обязал Маска пройти тест, чтобы установить, является ли он ребенком Сент-Клер. Результат показал, что вероятность этого составляет 99,99% процента. Журналисты сообщают, что предприниматель не первый раз судится с матерями своих детей — в 2023 году певица Граймс уже обращалась в суд, чтобы добиться права опеки над тремя детьми, которых она родила от Маска.

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