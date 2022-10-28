В конце октября стало известно, что миллиардер Илон Маск наконец купил Twitter. Впервые о сделке узнали в апреле, и с тех пор он уже успел отказаться от нее, а затем снова вернуться к этой идее. После блокировки аккаунта экс-президента США Дональда Трампа в начале 2021 года компанию часто критиковали за цензуру. Теперь Маск обещает превратить соцсеть в площадку для «свободы слова», чтобы на ней могли свободно высказывать люди разных политических взглядов. Звучит многообещающе, но при этом непонятно, каких политических взглядов придерживается он сам. «Холод» проследил это по его цитатам за последние пять лет.

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Маск — о политике США

В 2018 году Илон Маск называл себя приверженцем «политически умеренных» по всем вопросам взглядов и утверждал, что для него особенно важны «гуманитарные вопросы».

Когда президентом США стал республиканец Дональд Трамп, Илон Маск критиковал его и называл «не тем парнем», который нужен стране: «Кажется, у него не тот характер, который хорошо отражается на Соединенных Штатах». В 2017 году Маск негативно высказался о решении Трампа запретить въезд для граждан некоторых, преимущественно мусульманских, стран, назвав его «не лучшим способом решения проблем».

Также Маск не одобрял, что страной руководит такой возрастной человек. «В конце срока Трампу исполнится 82 года, что слишком много для того, чтобы быть исполнительным директором чего-либо, не говоря уже о Соединенных Штатах Америки», — писал он.

Уже в 2022 году он опубликовал картинку, в которой человек с надписью me («я») с течением времени постепенно перестает быть центристом и становится более «правым». Происходит это не за счет изменения взглядов самого человека, а за счет того, что «левые» становятся более радикальными.

При этом в мае того же года Маск рассказал, что голосовал в 2016 году за Хиллари Клинтон, а в 2020-м — за Джо Байдена. Оба — представители демократов. К слову, к концу президентского срока Байдену тоже будет 82 года — но об этом Маск ничего не сказал. Зато уточнил, что «намерен голосовать за республиканцев в ноябре» (речь идет о выборах в Сенат США).

«В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией доброты. Но они стали партией разделения и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать», — писал он.

Маск — о Китае и войне в Украине

Летом прошлого года Илон Маск восторженно отзывался о Китае: «Экономическое процветание, которого достиг Китай, поистине удивительно, особенно в инфраструктуре! Я призываю людей посетить [эту страну] и увидеть [это] своими глазами». Через год после этого Маск также высказался насчет Тайваня. По его словам, создать специальную административную зону для Тайваня «достаточно приемлемо», хоть, вероятно, это решение «не сделает всех счастливыми».

В феврале 2022 года Маск сравнил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Адольфом Гитлером, но очень быстро удалил свой твит. Комментарии по этому поводу Маск не давал, но, вероятно, критикой Трюдо он хотел поддержать канадских дальнобойщиков, которые протестовали против обязательной вакцинации.

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В начале октября этого года Маск предложил свой план окончания войны в Украине. Согласно ему, Крым признается российским, а Украина приобретает «нейтральный статус» и не вступает в НАТО. «Россия проводит частичную мобилизацию. Они пойдут на полную военную мобилизацию, если Крым будет в опасности. Смерти с обеих сторон будут разрушительными, — писал Маск. — Население России равно трем населениям Украины, поэтому победа Украины в тотальной войне маловероятна. Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира».

Маск также участвует в обсуждениях ядерной войны в Twitter. Например, он отвечал на пост, в котором рассказывалось об эскалации конфликта: НАТО вынуждает Россию готовить ядерное оружие и, соответственно, наоборот. «Проблема этой логики в том, что, если бы имели дело с разумными людьми, никакой войны вообще бы не было», — ответил Маск.

Аборты, гендер, бюрократия. О чем еще высказывался Маск

В 2018 году ​​главный редактор журнала «Скептик» Майкл Шермер спросил у Маска, какую систему управления он бы установил для первой колонии на Марсе. «Прямая демократия народа. Законы должны быть короткими, так как в длине есть обман. Автоматическое истечение срока действия законов, чтобы не погрязнуть в бюрократии (идея в том, чтобы не мешать осуществлению права человека из-за правила, принятого, например, в 1830 году. — Прим. “Холода”). Любой закон могут отменить 40% людей, чтобы преодолеть инерцию. Свобода», — написал Маск.

В 2020 году Маск запостил картинку о людях, которые указывают в профиле местоимение he/him, которое нужно использовать при обращении к ним. На шляпе человека, который на ней изображен, написано «I love to oppress» (Я люблю угнетать). Через два дня Маск добавил, что «полностью поддерживает транс-людей», но местоимения все же остаются для него «эстетическим кошмаром».

В сентябре 2021 года губернатор Техаса заявил, что Маск поддерживает «социальную политику» штата — на следующий день после того, как в нем почти полностью запретили аборты. Маск отказался комментировать слова губернатора и ответил на это обтекаемо: «В целом я считаю, что правительство редко должно навязывать свою волю людям и при этом должно стремиться максимизировать их совокупное счастье. Тем не менее я бы предпочел остаться вне политики».