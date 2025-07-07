Внутри Шенгенской зоны ужесточили погранконтроль

Польские пограничники с 7 июля начали проверять документы на сухопутных границах с Литвой и Германией, сообщает Euronews. Премьер-министр Польши Дональд Туск объяснил эти меры тем, что Германия ранее в одностороннем порядке ввела пограничный контроль, а из Литвы в страну прибывают нелегальные мигранты из Беларуси.

Литовское издание Delfi сообщает, что с понедельника на КПП Лаздияй-Огродники со стороны Польши появились бетонные блоки. Корреспонденты рассказали, что пограничники проверяют документы у всех въезжающих в страну, а также просят открыть багажник, при этом съемку польские силовики запрещают.

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Служба охраны госграницы Литвы заявила, что заторов на дорогах с литовской стороны нет. На обратном пути из Польши в Литву журналисты Delfi блокпостов нет, пишет Delfi.

Туск заявил, что остается сторонником свободного передвижения в Европе, но «условием является общая воля всех соседей, симметричные и единые действия, чтобы свести к минимуму неконтролируемый поток мигрантов через наши границы». Ранее Туск называл «неприемлемыми» проверки на границе с Германией, которые ввело новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем.

Министр внутренних дел Польши пояснил, что обычным путешественникам «нечего бояться» при пересечении границы. По его словам, меры направлены против тех, кто «занимается нелегальной переправкой мигрантов через границу».

По данным Delfi, 28 июня литовские пограничники развернули на границе с Беларусью 18 нелегальных мигрантов, латвийские — 69, а польские — 170.

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В мае власти Германии ввели пограничный контроль с Польшей и Австрией, объясняя это мерами по борьбе с нелегальной миграцией. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель усомнилась в эффективности такого решения и заявила, что односторонние ограничения в Шенгенской зоне могут привести к «разрушению Европы».

Временные ограничения на свободное передвижение между странами-участницами Шенгенского соглашения уже ввели 11 государств из 29. В основном местные власти объясняют это борьбой с нелегальной миграцией. Документы на границах уже проверяют Германия, Франция, Швеция, Норвегия, Дания, Австрия, Нидерланды, Италия, Испания, Словения и Польша. Некоторые страны ввели эти временные меры не впервые, а продлевают ограничения, введенные ранее.