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Мир

Эксперты сообщили о кризисе свободного передвижения в Шенгенской зоне

2 минуты чтения 21:23 13 июня | Обновлено: 21:35 13 июня

Беспрепятственное передвижение между странами-участницами Шенгенского соглашения сейчас невозможно, потому что 11 из 29 государств уведомили Европейскую комиссию о временном восстановлении пограничного контроля. При этом для некоторых стран это стало не новым решением, а лишь очередным продлением ограничений, сообщает Politico в материале, посвященном 40-летию соглашения об отмене проверок на границах, которое было подписано в люксембургской деревне Шенген.

Многие страны объясняют временное возвращение к проверкам на внутренних границах Шенгена бесконтрольной миграцией. Такое обоснование указали Германия, Словения, Италия. Австрия, Нидерланды, Франция и Болгария. Еврокомиссия в обзоре состояния Шенгенской зоны за 2025 год заявила, что временные пограничные проверки — это «отступление» от принципов соглашения о свободном передвижении.

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В мае бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение нового правительства во главе с Фридрихом Мерцем ужесточить пограничный контроль. Она сказала, что «не верит» в такой способ борьбы с нелегальной миграцией и призвала сосредоточиться на защите внешних границ Евросоюза. Меркель также предупредила, что укрепление внутренних границ может «разрушить Европу».

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал проверки на границе с Германией «неприемлемыми», а глава МВД Чехии Вит Ракушан потребовал от Германии ограничить влияние пограничного контроля на международные поездки. Правительство Люксембурга подало жалобу против Германии в Европейскую комиссию.

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Министр внутренних дел Люксембурга Леон Глоден заявил Politico, что Шенгенская зона — «это живой проект, который зависит от нашей бдительности, сотрудничества и твердой веры в Европу без барьеров». Он также подчеркнул, что его страна, в которой расположен город Шенген, «несет особую ответственность» за сохранение духа соглашения.

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