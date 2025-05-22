Меркель предупредила о «разрушении Европы» из-за погранконтроля внутри ЕС

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала ужесточение контроля на границах с Австрией и Германией, введенное новым правительством во главе с Фридрихом Мерцем. Об этом она вчера заявила на конференции Südwest Presse Forum в городе Ной-Ульм в Баварии, сообщает Spiegel.

«Я не верю, что мы сможем окончательно побороть нелегальную миграцию на германо-австрийской или германо-польской границе», — заявила Меркель на мероприятии, на котором она также представила свои мемуары «Свобода».

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Меркель посоветовала новому правительству сосредоточиться на защите внешних границ Евросоюза и предупредила, что односторонние действия государств-членов ЕС могут помешать свободе передвижения в Шенгенской зоне. «В противном случае мы можем увидеть, как Европа будет разрушена», — сказала экс-канцлер.

15 мая новый министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт объявил, что за первую неделю его работы на новом посту немецкие силовики пресекли 739 попыток нелегального въезда. По его словам, этому способствовало его решение направить на охрану границ дополнительно три тысячи сотрудников федеральной полиции, увеличив их число до 14 тысяч. Добриндт сообщил, что просителей убежища, за исключением беременных женщин и детей, больше не будут впускать в Германию.

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«Я хочу сказать всем, кто считает, что может наживаться на страданиях людей, пытаясь незаконно переправить их в другую страну, что мы сделаем все возможное, чтобы прекратить эту преступную деятельность. Я бы хотел, чтобы это уважение, которое мы сегодня выражаем, более четко проявлялось в обществе. Именно наши полицейские обеспечивают высокий уровень безопасности в Германии. Они принимают масштабные меры против преступных банд, которые занимаются контрабандой людей», — заявил Добриндт изданию Deutsche Welle.

DW называет решения нового главы МВД Германии «прощанием» с политикой Меркель. Издание напомнило, что экс-канцлер в 2015-2016 годах разрешила въезд в страну сотням тысяч беженцев из Сирии, Афганистана и многих африканских стран, произнеся при этом фразу «Мы справимся». Добриндт отметил, что Германия и дальше позволит въезжать иммигрантам, но «в сочетании гуманности и порядка» начнет уделять больше внимания порядку.