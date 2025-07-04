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Мир

В Чехии произошло масштабное отключение электричества

2 минуты чтения 14:55 | Обновлено: 14:56

В Чехии произошло масштабное отключение электроснабжения, затронувшее большую часть Праги. Об этом сообщает местное издание Novinky.

По его данным, в чешской столице практически перестал работать общественный транспорт – движение метро прекратилось полностью, также обесточенными оказались большинство трамвайных и троллейбусных маршрутов. Кроме того, сообщается, что из-за отключения электричества сотни людей застряли в лифтах. В то же время пражский аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

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Сообщения о масштабном блэкауте подтвердил собеседник «Холода» в Праге. «Какое-то электричество работает, но метро не ходит и провайдер отвалился», — сказал он.

Кроме Праги, отключение электроснабжения зафиксировано также в других чешских городах, в частности, в Млада-Болеславе, Усти-над-Лабем и Градец-Кралове. Как сообщается, причиной блэкаута стал технический сбой в энергосистеме. Обстоятельства его возникновения пока неизвестны.

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28 апреля масштабное отключение электроснабжения произошло в Испании, Португалии, Андорре и на юге Франции. Блэкаут нарушил работу аэропортов, вокзалов, метро, банков, светофоров, телефонной связи и других сервисов. Энергоснабжение было восстановлено спустя несколько часов. 

Позже представители португальской энергетической компания Redes Energéticas Nacionais объяснили произошедшее «редким атмосферным явлением». По их словам, вызванная резким изменением температур «индуцированная атмосферная вибрация» затронула электросети высокого напряжения во внутренних районах Испании.

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