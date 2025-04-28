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Мир

В Испании и Франции отключился свет

2 минуты чтения 14:54 | Обновлено: 15:48

В Испании, Франции и Португалии произошло масштабное отключение электроэнергии, в некоторых районах крупных городов не работает телефонная связь и светофоры, прекращено движение общественного транспорта, сообщает местное медиа El Mundo.

El País отмечает, что свет отключился в аэропорту Лиссабона, а также в нескольких аэропортах Испании. Кроме того, по данным издания, возникли перебои в железнодорожном сообщении по всему Пиренейскому полуострову, а в Мадриде, Валенсии и Барселоне перестали работать метрополитены.

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Причины отключения энергоснабжения все еще остаются неизвестными. Испанская энергетическая компания Red Electrica заявила о начале расследования произошедшего. В свою очередт, испанский национальный институт кибербезопасности пообещал проверить, не стали ли массовые отключения света результатом кибератаки. По данным El Mundo, перебои в подаче электроэнергии нарушили работу платежных систем. В то же время представители испанских бирж и национальная комиссия по ценным бумагам заверили, что финансовая система страны работает стабильно. В то же время министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда предположил, что причиной блэкаута стала масштабная кибератака. При этом он подчеркнул, что это неподтвержденная информация.

По данным Euronews, отключения электроэнергии были зафиксированы во французских регионах, расположенных на границе с Испанией, а также в некоторых частях Бельгии.

«Новая газета Европа» со ссылкой на местных жителей сообщила, что отключения света затронули такие города, как Лиссабон, Порту, Валенсия, Сория, Брага, Кордоба, Аликанте, Малага, Уэльва, Мурсия, а также в испанских провинцияхГалисия и Бискайя. В свою очередь, La Vanguardia добавляет, что света нет и в Андорре.

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В то же время перебои с энергоснабжением не затрону Канарские и Балеарские острова. Как сообщается, в этих регионах работают собственные энергосистемы, изолированные от материковых.

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