В Португалии блэкаут объяснили редким атмосферным явлением

Блэкаут на юге Европы был вызван «редким атмосферным явлением», заявила португальская энергетическая компания Redes Energéticas Nacionais. Явление связано с экстремальным колебанием температуры воздуха, процитировала сообщение оператора электросетей Би-би-си. Португальский оператор уточнил, что энергоснабжение будет восстанавливаться «постепенно».
В свою очередь, премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции заявил, что точные причины блэкаута еще устанавливаются и призвал «не строить догадок».
Масштабное отключение электроэнергии произошло днем понедельника, 28 апреля, в Испании, Португалии, Андорре и на юге Франции. Перебои с электричеством нарушили работу аэропортов, вокзалов, метро, банков, светофоров, телефонной связи, других объектов и сервисов.
Португальские энергетики заявили, что вызванная резким изменением температур редкая «индуцированная атмосферная вибрация» затронула электросети высокого напряжения во внутренних районах Испании. Испанские энергетики это заявление не комментировали, подчеркивает Би-би-си.
Индуцированная атмосферная вибрация — скачкообразная вибрация проводов линий электропередач, вызванная ионизацией молекул окружающего воздуха. Вибрация способна приводить к трещинам и порче оборудования.
В Совете Европы и правительстве Португалии журналистам Би-би-си заявили, что исключают кибератаку как причину блэкаута. Португальский премьер-министр Луис Монтенегро заявил, что причина отключения электроэнергии ему неизвестна, но добавил, что она «произошла не в Португалии».
Ранее в пользу версии о кибератаке высказывались министр территориального развития Португалии Мануэль Кастро Альмейда и Испанский национальный институт кибербезопасности.
Представители испанского оператора электросетей Red Electrica сообщили, что в некоторых районах на севере, юге и западе Пиренейского полуострова электроснабжение уже восстановлено.