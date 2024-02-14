В Вене отменили выступление дирижера Теодора Курентзиса. Его украинская коллега выразила обеспокоенность его связями с Россией

На Венском фестивале (Wiener Festwochen) отменили выступление дирижера Теодора Курентзиса, сообщает The New York Times. Ранее другая участница фестиваля, украинская дирижерка Оксана Лынив, выразила обеспокоенность на счет его связей с Россией.

Художественный руководитель фестиваля Wiener Festwochen Мило Рау сообщил, что получил около 50 сообщений по поводу отмены выступления Курентзиса, и что многие из них были критичными. Однако альтернативы этому решению не было, добавил он.

Ранее дириженка Лынив заявила, что не сможет принять участие в фестивале, на котором будет выступать Курентзис, пишет NYT.

«Связи Курентзиса с Россией и его молчание об этой агрессивной войне против моей родины не позволяют мне появляться в одном контексте с ним», — цитирует ее издание.

Лынив сообщила журналистам, что довольна решением руководства фестиваля об отмене концерта Курентзиса. Представители самого дирижера это не комментировали.

Выступление Курентзиса на Венском фестивале должно было состояться 12 июня и стать частью тура немецкого симфонического оркестра SWR. Как пишет The New York Times, оркестр под руководством Курентзиса планировал исполнить «Военный реквием». Программный директор SWR Анке Май заявила изданию, что сожалеет о решении организаторов фестиваля отменить концерт. По ее словам, оркестр никогда не просил Курентзиса выступить с заявлением о войне в Украине, «осознавая последствия, которые такое заявление имело бы для дирижера в России». Также она назвала решение исполнить «Военный реквием» «посланием» Курентзиса и оркестра, которое «нельзя неправильно понять». По ее словам, это произведение — «призыв к миру».

Оксана Лынив будет дирижировать Киевским симфоническим оркестром в реквиеме «Бабий Яр» украинского композитора Евгения Станковича. Выступление состоится 2 июня.

Теодор Курентзис — дирижер греческого происхождения, который в 2004 году основал в Новосибирске оркестр MusicAeterna. Позднее ансамбль переехал в Санкт-Петербург и начал выступать на международных фестивалях. NYT пишет, что руководство MusicAeterna превратило Курентзиса в одного из самых выдающихся дирижеров мира. В 2014 году он получил российское гражданство.

Курентзис публично не комментировал войну в Украине. На фоне растущей критики в 2022 году он объявил о планах сформировать новый международный оркестр при поддержке доноров за пределами России. Судя по афише на сайте MusicAeterna, он продолжает дирижировать в России. NYT называет генеральным спонсором оркестра находящийся под европейскими и американскими санкциями банк ВТБ.

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