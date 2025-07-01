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Мир

Названы причины вызвавших международный конфликт с Россией смертей азербайджанцев

2 минуты чтения 12:30

В Баку прошла пресс-конференция, на которой азербайджанские власти озвучили причины смерти Зияддина и Гусейна Сафаровых, погибших при задержании в Екатеринбурге, передает агентство Азертадж. Вопреки утверждениям российского Следственного комитета, о сердечном приступе речи не идет.

При внешнем осмотре тела Гусейна Сафарова были обнаружены многочисленные травмы. Согласно заключению экспертов, причиной его смерти стал посттравматический и постгеморрагический шок, возникший в результате полученных им травм.

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Генеральный директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Министерства здравоохранения Азербайджана Адалят Гасанов отметил, что грудная клетка Гусейна Сафарова была деформирована и асимметрична. На слизистой оболочке верхней и нижней губ были обнаружены кровоподтеки. При вскрытии черепа трупа были обнаружены кровоизлияния в твердых и мягких тканях. При этом были обнаружены смещенные переломы семи-восьми ребер, которые повредили легкие.

Что же касается Зияддина Сафарова, по утверждениям российской стороны, умершего от острой сердечно-легочной недостаточности, у него были зафиксированы следующие травмы: кровоизлияния в слизистой оболочке обоих глаз, кровоизлияния в нижнем и верхнем веке правого глаза, переломы в области левого плеча, полосовидные ссадины на наружной стороне грудной клетки, ушибы и переломы в области икр и лодыжек.

«Это не диагнозы, послужившие причиной смерти. При внутреннем осмотре мы обнаружили, что наблюдались кровоизлияния на кожном покрове головы, повреждение тупым предметом — сдавление грудной клетки. Одно из ребер у него отсутствовало. Таким образом, Зияддин Сафаров скончался от посттравматического шока в результате множественных травм», — сказал Гасанов.

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Рейд силовиков в Екатеринбурге, в ходе которого задержали группу азербайджанцев по делу об убийствах 2001 и 2011 годов, а также о покушении на убийство в 2010, закончился гибелью двух уроженцев Азербайджана. В Следственном комитете России заявили, что «один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются». Их гибель и арест еще нескольких выходцев из Азербайджана привели к конфликту между Москвой и Баку.

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