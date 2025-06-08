Трамп отправил войска для подавления протестов против своей иммиграционной политики

Президент США Дональд Трамп приказал двум тысячам солдат национальной гвардии страны отправиться в Лос-Анджелес, где проходят протесты против иммиграционной политики Белого дома, они уже начали прибывать в город. Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты сообщали, что начавшиеся 6 июня протесты против рейдов американской иммиграционной и таможенной полиции (ICE) вызвали негативную реакцию у Трампа, который заявил, что любая демонстрация, мешающая работать сотрудникам ICE, будет считаться «формой бунта». От отправки войск в город президента пытался отговорить губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

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Политик, представляющий Демократическую партию, ранее заявил, что считает этот шаг Трампа «подстрекательством», и отметил, что опасается еще большей эскалации напряженности. Би-би-си утверждает, что сотрудники ICE попытались подавить протест своими силами, используя дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ начали бросать в них куски бетона.

The New York Times отмечает, что решение Трампа задействовать силы национальной гвардии без просьбы губернатора стало первым таким случаем с 1965 года, когда президент Линдон Джонсон отправил солдат Нацгвардии в штат Алабама для защиты участников демонстрации за гражданские права.

Для отправки войск Трамп воспользовался пунктом Кодекса вооруженных сил США, которые позволяет направить в регион федеральные войска в случае «восстания или опасности восстания против власти правительства Соединенных Штатов», сообщают журналисты. Директива Трампа об использовании Нацгвардии также содержит оценку протестов в Лос-Анджелесе как «формы восстания» против федерального правительства.

Ранее Би-би-си отмечал, что протесты в Калифорнии начались после того, как 6 июня сотрудники ICE за день задержали более 40 человек в ходе рейдов, во время которых они применяли слезоточивый газ и светошумовые гранаты против людей, которых заподозрили в нарушении иммиграционного законодательства США. После этого в центре города начали собираться местные жители, чтобы выразить протест против методов проведения рейдов и политики нынешней администрации Белого дома.