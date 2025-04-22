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Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с момента начала его второго срока

2 минуты чтения 09:25

Рейтинг одобрения политики президента США Дональда Трампа упал до минимума с момента его вступления в должность после переизбрания на второй срок. Об этом говорят результаты свежего опроса, которые публикует агентство Reuters.

Так, доля американцев, одобряющих действия Трампа на посту президента США, снизилась по сравнению с первым днем его второго срока на 5% и составила 42%. Так, 60% опрошенных, в том числе каждый третий республиканец, считают, что действия Трампа приводят к снижению доверия к США в мире.

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При этом три четверти респондентов и более половины опрошенных республиканцев выступают против выдвижения Трампа на третий президентский срок. Ранее он сам публично допускал такой шаг, утверждая, что для этого «существуют методы», несмотря на то, что в Конституции США прописан прямой запрет на президентство одного человека более двух сроков.

Снижение уровня поддержки Трампа в американском обществе происходит на фоне массовых протестов против проводимой им политики. Так, в апреле сотни тысяч американцев приняли участие в манифестациях во всех 50 штатах страны. Демонстранты выступали против увольнения госслужащих, закрытия федеральных агентств, массовых депортаций и сокращения финансирования здравоохранения и образования. Кроме самого Трампа, демонстранты резко критиковали его ближайшего соратника — миллиардера Илона Маска.

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Как отмечает Reuters, несмотря на рекордное снижение рейтинг Трампа все еще выше уровня поддержки предыдущего президента США Джо Байдена большую часть президентского срока последнего.

Так, в первые дни после вступления в должность Байдена поддерживали 55% американцев, однако затем уровень его поддержки стал снижаться и, начиная с 2022 года, не превышал отметки в 42%. При этом незадолго до выборов президента осенью 2024 года о поддержке Байдена заявляли лишь 35% опрошенных американцев. В начале апреля рейтинг Трампа составлял 43%.

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