Европейские власти бьют тревогу из-за аномальной жары

Власти Испании, Португалии, Греции и Франции бьют тревогу из-за аномальной жары, которая может спровоцировать лесные пожары и создать серьезные угрозы для здоровья граждан. По данным The Guardian, в некоторых регионах Европы температура воздуха уже поднялась выше 40 градусов по Цельсию.

Издание отмечает, что самый быстро нагревающийся континент продолжает страдать от серьезных последствий климатического кризиса. Так, Государственная метеорологическая служба Испании Aemet в пятницу выпустила специальное предупреждение, заявив, что в ближайшие дни в южных районах страны температура может подняться до 42 градусов.

«В течение дня, как днем, так и ночью, ожидается продолжительная жара, которая может представлять опасность для находящихся на открытом воздухе уязвимых групп людей», — говорится в официальном сообщении Aemet.

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Министерство здравоохранения Мадрида, в свою очередь, призвало жителей проявлять осторожность, избегать пребывания на солнце, пить больше воды и заботиться о пожилых людях, беременных женщинах и людях с хроническими заболеваниями.

42-градусная жара ожидается и в столице Португалии Лиссабоне. Во Франции, по словам властей, температура воздуха уже приближается к 40 градусам, в связи с чем власти Марселя — второго по величине города страны — приняли решение сделать посещение общественных бассейнов бесплатным, чтобы помочь жителям справиться с палящей средиземноморской жарой.

В итальянских Неаполе и Палермо метеорологи прогнозируют максимальную температуру до 39 градусов. Отмечается, что на Сицилии власти ввели запрет на работы на открытом воздухе в самые жаркие часы дня. Аналогичные меры приняты и в регионе Лигурия на севере страны.

В Венеции, где в эти дни проходят роскошные трехдневные свадебные торжества основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены Лорен Санчес, сильную жару ощущают как гости, так и туристы, и даже протестующие. «Я стараюсь не думать об этом, много пью и постоянно двигаюсь — иначе можно получить солнечный удар», — рассказала студентка из Италии Сриане Мина в разговоре с журналистом AFP.

В Греции температура также приблизилась к 40 градусам жары. В четверг к югу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, из-за чего власти поручили эвакуировать жителей и перекрыли участки прибрежной дороги, соединяющей столицу с Сунионом — местом расположения античного храма Посейдона, одной из главных достопримечательностей страны.

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Сообщается, что эта волна жары стала продолжением серии температурных рекордов. По данным климатической службы ЕС Copernicus, этой весной в Европе был зафиксирован самый жаркий март за всю историю наблюдений. Ученые отмечают, что глобальное потепление приводит к учащению и усилению экстремальных погодных явлений, таких как ураганы, засухи и наводнения.

Прошлый год стал самым жарким в истории и вызвал стихийные бедствия по всему миру, общий ущерб от которых превысил 300 миллиардов долларов, отмечает издание. Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Public Health, смертность от жары в Европе может утроиться к концу века, причем особенно резко — в южных странах, таких как Италия, Греция и Испания.