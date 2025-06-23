Жители Республики Алтай бросили вызов Кремлю

В Республике Алтай проходят крупные протесты против действующей власти, которая меняет региональную Конституцию и реформирует систему местного самоуправления. На митинг в Горно-Алтайске вышли несколько тысяч человек — они требуют отставки главы региона Андрея Турчака, который, по их мнению, продает Алтай олигархам. «Холод» рассказывает, что происходит в сибирском регионе, который возглавляет один из самых видных единороссов.

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Согласованная с властями акция протеста прошла в Горно-Алтайске 21 июня. Алтайский общественник Павел Пастухов подсчитал, что на митинге собралось порядка четырех тысяч человек; по данным МВД — в четыре раза меньше. Основные требования протестующих — вернуть прежнюю редакцию Конституции республики и отправить в отставку главу региона Андрея Турчака и депутатов Госсобрания (парламента), если они одобрят ликвидацию двухуровневой системы местного самоуправления.

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Принять эти поправки региональные власти намерены в соответствии с федеральным законом об унификации системы муниципального управления, который в марте 2025 года одобрил Владимир Путин. Чтобы реализовать требования Путина, в мае Турчак внес законопроект о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления на рассмотрение Госсобрания Алтая. Унификация предполагает, что будут ликвидированы сельские муниципалитеты, а их полномочия перейдут на уровень выше.

Для жителей сельских и городских поселений это будет означать, что они больше не смогут избирать глав своих населенных пунктов и решать бюрократические вопросы на месте. В свою очередь, власти считают, что такая инициатива сократит число чиновников и упростит управление, ведь вместо нескольких маленьких администраций теперь будет одна большая.

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При нынешней системе сельские депутаты могут влиять на земельные вопросы, в том числе принимать генплан городов и сел. Это особенно актуально для Республики Алтай, где 70% населения живут именно в селах. После принятия закона такая возможность исчезнет.

Духи за власть

На митинге против реформы местного самоуправления выступила алтайская активистка Аруна Арна, которая называет себя «народным лидером Алтая». Она потребовала от Турчака уйти в отставку: по ее словам, Республика Алтай просто «разрушается» и для протестующих «пути обратно нет».

«Мы должны сказать Кремлю, что мы не согласны, чтобы нам назначали [глав регионов]. Мы хотим своих управленцев», — сказала Арна.

Многие местные жители пришли на протесты в национальных костюмах и с плакатами с требованием отставки Турчака и исполняющего обязанности главы регионального правительства Александра Прокопьева. К протестующим присоединились даже участники войны в Украине. Накануне митинга жители Горно-Алтайска жаловались на перебои с интернетом.

Кадр: Сибирский Экспресс / Telegram

Протестные акции против Турчака начались еще 12 июня. Тогда протестующие частично перекрыли движение на федеральной трассе на перевале Чике-Таман. Они развернули на дороге несколько плакатов с призывами убрать Турчака и Прокопьева из правительства республики.

«В. В. Путин, остановите беспредел Турчака и Прокопьева», — было написано на одном из плакатов.

Алтайская прокуратура признала перекрытие дороги «незаконным публичным мероприятием», а организаторов митинга и шесть его самых активных участников отправили под административные аресты на 13–14 суток. Турчак сказал, что митингующие «нарушили покой духов, идя на поводу у провокаторов».

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Аресты не остановили протест: некоторые алтайцы продолжили выходить на одиночные пикеты с требованием отправить Турчака в отставку и размещали на фурах протестные надписи: «Олигархи, руки прочь от священного Алтая» и «Сохраним Алтай для наших детей!».

Власти перестраивают Алтай под себя

Путин назначил Андрея Турчака на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай еще в июне 2024 года. В сентябре прошлого года на Алтае прошли выборы главы региона, где Турчак одержал победу, набрав 74% голосов: за него проголосовали более 55 тысяч жителей (население республики — чуть более 220 тысяч человек, это один из самых малочисленных регионов РФ).

Это уже не первое назначение Турчака в регионы: в феврале 2009 года он возглавил Псковскую область, став самым молодым губернатором в России на тот момент (ему было 33 года). Он ушел в отставку спустя восемь лет. Андрей Турчак, сын Анатолия Турчака, друга и спарринг-партнера Путина по дзюдо, также известен тем, что журналист Олег Кашин обвинял его в причастности к покушению на себя в ноябре 2010 года.

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Помимо предстоящей реформы местного самоуправления при Турчаке на Алтае приняли поправки в Конституцию республики, большинство из которых касались системы управления регионом: например, теперь в Алтае есть председатель правительства, а глава Республики больше не является ее гарантом.

Фото: Совет Федерации / Flickr

В том же пакете были приняты и другие поправки, которые затрагивают более важные для региона вопросы. К примеру, из статьи 2 предложили убрать положение о «целостности» территории региона и оставить только упоминание о ее «единстве». По сути, из Конституции республики убрали положения о целостности и неделимости ее территории.

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Местные жители считают, что новые поправки помогут облегчить присоединение Республики к Алтайскому краю, хотя Турчак называл это «кухонными разговорами» и «вбросами».

Турчак объяснял, что изменения в главном законе республики были нужны, чтобы юридически разделить должности главы субъекта и председателя правительства — это, по его словам, необходимо «для более эффективного управления и полноценного представительства интересов Республики в Москве».

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Алтайский общественник Павел Пастухов считает, что поправки в конституцию республики откроют путь к созданию в регионе территорий, которые не будут подчиняться местным властям. Там смогут действовать инвесторы и крупные компании по своим правилам — как будто это «государство в государстве».

«Такая вещь уже реализована в Краснодарском крае, зона “Сириус”, там местные власти не имеют никакого значения и не могут влиять на данную территорию. Думаю, у нас пытаются сделать то же самое. Это как с Конституцией России: все говорили о важности духовных скреп, за них и голосовали люди, а под шумок обнулили сроки президента», — объясняет Пастухов.

Что за «Сириус»? Это первая федеральная территория России. Она находится на берегу Черного моря и была создана по указу Путина на месте Олимпийского парка после Олимпиады 2014 года в Сочи. «Сириус» подчиняется напрямую федеральным властям, а не местной администрации.

Алтай — не первый регион, где вспыхнуло недовольство местных жителей из-за нововведений, в том числе из-за реформ местного самоуправления. Ранее жители Красноярского края выступили против объединения муниципалитетов в новые округа: они записали видеообращения к Путину и массово ставили дизлайки губернатору Михаилу Котюкову — его пост в телеграме собрал рекордные 114 тысяч «пальцев вниз» (всего на него подписаны 58 тысяч человек). Но такая реакция общественности не помешала местным властям принять закон практически без изменений.

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Заседание по поправкам в местную конституцию пройдет 24 июня в Горно-Алтайске. Турчак пояснял, что по закону регионы должны привести свои правила в соответствие с новыми стандартами до 1 января 2027 года. Однако власти региона планируют завершить реформу раньше, якобы чтобы в следующем трехлетнем бюджете была единая система для всех новых муниципалитетов и четкие цели для властей и жителей.

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