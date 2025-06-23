Я переехала на Филиппины и довольна

Хотя без проблем не обошлось. Меня пригласили на работу в офис, но оказалось, что это онлайн-казино

24-летняя фотограф Полина (фамилию не называем по просьбе героини) из Челябинска переехала на Филиппины по рабочему офферу. Девушка рассчитывала на позицию офисного клерка, но оказалось, что она должна была работать в службе поддержки онлайн-казино. Полина рассказала «Холоду», как смогла сменить работу в незнакомой стране, какие видит плюсы в жизни на Филиппинах и что ей не нравится в местных жителях.

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В 2022 году я закончила университет по направлению «Международные отношения» с хорошим знанием китайского языка. Сначала я хотела поступить в Китай на магистратуру: на втором курсе я ездила учиться в город Харбин и влюбилась в эту страну.

Мы с моим молодым человеком хотели вместе переехать за границу после окончания университета, но тогда еще не были сняты визовые ограничения из-за ковида. Пришлось искать альтернативу.

Мы обратились в агентство, которое помогает искать работу за рубежом. Сначала нам предлагали вакансии аниматоров в Турции или Египте, но в какой-то момент появились Филиппины. В требованиях был китайский язык — это было идеально для меня, потому что я не хотела забыть язык без практики. Еще в России мы проходили онлайн-собеседования, но оффер прислали только мне. Предложили офисную работу в Маниле — столице Филиппин. Мы долго думали, но все-таки решили поехать вместе.

Я ничего не знала о Филиппинах. Когда я сказала родителям, что переезжаю в Манилу, они ответили: «Куда, прости?» Узнавать все о визе, местной культуре и языке мне пришлось прямо перед поездкой. Мне казалось, что если Филиппины находятся рядом с Китаем, то они будут похожи. Но я ошибалась․

Работа в онлайн-казино

Филиппинская культура и архитектура — это смесь чего-то испанского и азиатского. Еще на массовую культуру Филиппин очень повлияли США: здесь даже второй официальный язык — английский. Большинство жителей могут поддержать нормальный разговор на английском, поэтому тагалог (язык, на котором чаще всего говорят на Филиппинах. — Прим. «Холода») я не учила.

Филиппины с XVI века по 1898 год были испанской колонией. После поражения Испании в испано-американской войне они перешли под суверенитет США. С 1942 по 1945 года Филиппины оккупировала Япония. В 1946 году они стали суверенным государством.

Первое время после переезда в Манилу я была в шоке. Помимо того, что мне приходилось адаптироваться к климату, чужой культуре и еде, я узнала, где буду работать. У меня было четкое описание оффера: простая офисная работа. Но оказалось, что она в сфере онлайн-казино POGO (Philippine Offshore Gaming Operators — офшорные игорные фирмы).

Манила. Фото: Unsplash

Я понимала, что уже нахожусь на Филиппинах и не могу бросить работу, даже если она шла вразрез с моими моральными убеждениями. Это был просто вопрос выживания. Я осталась в этой сфере на два года, сменив три компании.

Я всегда работала 6/1: шесть дней в неделю проводила в офисе. Все мои коллеги были из разных стран: вьетнамцы, корейцы, малазийцы, индонезийцы. Я была единственной из России. И это не всегда было просто.

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Азиаты, которых я встречала, в большинстве своем очень шумные. У них практически нет понимания личных границ, либо они их воспринимают по-своему. Для филиппинцев нормальная история — просто не выйти на работу. Однажды HR написал одному моему коллеге, который не пришел в офис, переживая, что с ним что-то случилось. А он ответил: «Да я не хочу приходить», — и все. Это не единичный случай: мне кажется, многие тут не продумывают последствия своих действий и не заботятся о будущем.

Фото: @naolpi / Instagram

Еще мне всегда было холодно в офисе. Я два года мерзла на Филиппинах — звучит сюрреалистично, потому что здесь тропики и практически всегда 30-градусная жара на улице. Но внутри помещений и офисов кондиционеры включают на 16–18°C. Мне постоянно говорили: «Полина, ты же из России, ты привыкла к холоду». Я отвечала: «Дорогие мои, я привыкла к холоду, но у нас холодно снаружи, и мы тепло одеваемся. Внутри домов у нас тепло».

На своей первой должности я работала в поддержке клиентов. Первые полгода я обеспечивала и себя, и своего партнера: мне платили в районе 1100–1200 долларов в месяц. Когда я уволилась и устроилась во вторую компанию, я порекомендовала им своего молодого человека, но он не прошел испытательный срок. Постепенно в наших отношениях накопились проблемы, и мы расстались.

Во второй компании у меня была позиция выше — менеджер платформы, но мне не хватило навыков, чтобы чувствовать себя комфортно. Тогда я ушла и устроилась в третью компанию HR-менеджером. На испытательном сроке мне платили 1800 долларов в месяц, а после — 2000 долларов («Холод» не смог верифицировать информацию о зарплате героини).

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Это очень высокая зарплата для Филиппин. Нам запрещали ее афишировать, чтобы местные жители не знали, что мы, экспаты, получаем значительно больше. Например, местный кассир зарабатывает примерно 270 долларов в месяц, а офисный клерк — около 300 долларов.

В декабре 2024 года я решила уволиться. Я устала от этого графика до такой степени, что больше не могла продолжать. Не помню хотя бы одного месяца, когда бы я не приходила домой в слезах и не думала об увольнении.

Мне повезло: как только я написала заявление, на Филиппинах президент издал указ, который запретил деятельность компаний POGO. После этого моя компания переехала в Камбоджу.

Жилье мечты и девственная природа

В России я была фотографом и мечтала к этому вернуться. После увольнения я занимаюсь фото- и видеосъемкой, преподаю китайский и консультирую людей по китайской астрологии Бацзы (анализирует судьбу человека по дате и часу его рождения. — Прим. «Холода»). Пока мне не удалось выйти на прежний уровень дохода: в один месяц я могу заработать 400 долларов, в следующий — 900 долларов.

Раньше компания оформляла мне рабочую визу. Я просто сдавала документы, остальное — ответственность работодателя. После увольнения я выехала в Гонконг, чтобы аннулировать рабочую визу. Сейчас я нахожусь на Филиппинах по туристической визе. С ней я сняла квартиру и без проблем летаю между островами.

Россияне могут находиться на Филиппинах до трех лет по туристической визе, но нужно ее периодически продлевать — заполнять анкету и указывать срок продления.

Я арендую студию в комплексе апартаментов за 20 тысяч филиппинских песо (примерно 350 долларов) в месяц. Я могу бесплатно пользоваться бассейном, спортзалом, кинотеатром, залом для конференций и коворкингом. Меня все устраивает. В какой-то момент я хотела вернуться в Россию и подумала: как же так, за зал придется платить? И за бассейн тоже?

Фото: @naolpi / Instagram

Меня восхищает природа Филиппин. Она настолько разнообразная, что каждый обязательно найдет что-то для себя. За час на самолете я могу добраться до Боракая — одного из самых красивых островов. Если захочется заняться серфингом — могу полететь на остров Сиаргао. Манила располагается на самом крупном острове Лусоне, здесь много гор и водопадов.

Мне нравится улыбчивость филиппинцев и их положительное отношение ко всему. Когда родители прилетали ко мне в гости, они сказали: «В России люди так не улыбаются». Когда я, прожив полтора года на Филиппинах, слетала в отпуск в Россию, то тоже это заметила.

Бюрократия, визуальный шум и бедность

Но на Филиппинах есть и свои недостатки. В Маниле, например, невозможно гулять по улице. Очень сложно пешком дойти из своего района в соседний, потому что нет пешеходных дорожек. Общественный транспорт очень неудобный и работает по странному расписанию. Еще есть джипни — один из символов Филиппин (местные такси, переделанные из военных автомобилей, оставленных американскими солдатами после Второй мировой войны. Появились на дорогах в 1950-х годах. — Прим. «Холода»). Я никогда не знаю, куда они едут, и они ужасно неэкологичные: от них исходит черный дым. Я всегда передвигаюсь на такси и уже привыкла, но, когда вспоминаю, насколько в России хорошо развит общественный транспорт, становится грустно.

Фото: @naolpi / Instagram

Филиппины могут посоревноваться с Россией в уровне бюрократии. Здесь шагу нельзя сделать без бумажки. Как-то я заказала себе зеркало. Посылку оставили в лобби, и я думала, что могу ее быстро забрать оттуда. Но меня отправили в местный ЖЭК за разрешением. Я бегала по резиденции и оформляла бумажки, чтобы занести домой зеркало.

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Филиппинцы — очень медлительные люди. Любой процесс, который можно растянуть, они растянут. Еще они очень религиозны и считают, что все предопределено богом, поэтому они никак не могут изменить свою жизнь. При этом филиппинцы — очень доброжелательная нация и всегда помогут.

Манила — довольно грязный город. По дороге за кофе я могу встретить человека, который спит на картонке на улице. Грязь, запахи, бедные люди на улицах — от этого мне тяжело. Я стараюсь окружать себя красивыми вещами и находиться в чем-то визуально приятном.

Я не рассматриваю Филиппины как постоянное место для жизни — скорее, как этап. Но пока плюсы перевешивают минусы. В следующем году я планирую поступить в магистратуру в Китае. Уже пять лет мечтаю об этом, но до сих пор не получилось. Хочу поступить на творческое направление и развиваться как фотограф.

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