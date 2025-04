Кэти Перри слетала в космос

В Техасе благополучно приземлилась спускаемая капсула ракеты New Shepard, с помощью которой группа из шести космических туристок смогла совершить суборбитальный коммерческий полет. В составе экипажа была певица Кэтти Перри. Полет длился всего около десяти минут, прямую трансляцию вела компания-разработчик Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу.

В состав экипажа помимо певицы входили журналистка и телеведущая CBS Гейл Кинг, аэрокосмический инженер и предпринимательница Айше Боу, инженер-биоастронавт Аманда Нгуен, кинопродюсер и режиссер Кериэнн Флинн, а также невеста Безоса, журналистка и пилот вертолета Лорен Санчес. Она лично подобрала попутчиц для полета.

Пропущенный вызов Похищенная девушка смогла выкрасть телефон и позвонить в полицию. Но ее это не спасло Криминал 8 минут чтения

Ракета стартовала с площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе Техаса около 16:30 по московскому времени. Разгон длился около 110 секунд, затем от ракеты отделился спускаемый аппарат.

Он продолжил по инерции набирать высоту до 105 километров над поверхностью Земли, то есть поднялся на пять километров выше признаваемой учеными границы атмосферы и космоса. В самой высшей точке полета капсула с космическими туристами пробыла около четырех минут.

Затем капсула начала опускаться, а ближе к поверхности выпустила парашют и завершила мягкую посадку. Ракета-носитель с помощью маршевого двигателя тоже успешно совершила вертикальную посадку, показала прямая трансляция.

Спутники угрожают звездному небу Люди перестанут видеть звезды, а астрономы не смогут изучать космос. Ученые требуют немедленно принять меры Мир 7 минут чтения

Это был первый полет астронавтов с полностью женским экипажем, сообщала ранее Blue Origin. До сих пор подобный полет был всего один, когда в 1963 году в космос поднялась первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Первый полет New Shepard состоялся в 2021 году, в составе экипажа был сам Безос. Ракета назвала в честь Алана Шепарда, первого американского астронавта, совершившего полет 5 мая 1961 года. Всего программа New Shepard осуществила 11 суборбитальных миссий с экипажем, на границе между атмосферой Земли и космосом побывали 62 туриста. Полет одного туриста на New Shepard сейчас стоит 500 тысяч долларов.