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Интернет и мемы

Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?

Попробуйте угадать, какие эмодзи использует поколение Альфа — самый полный тест-переводчик
2 минуты чтения 17:00
Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?

Каждое поколение говорит на своем языке эмодзи. Как показало исследование The Wall Street Journal, порой одни и те же смайлики (эмодзи) у разных возрастных групп приобретают совсем разный смысл: то, что бумеры отправляют с добрыми намерениями, зумеры и поколение Альфа могут воспринять как сарказм или даже агрессию. Пройдите самый полный тест-переводчик эмодзи нового поколения (по версии редакции «Холода») и узнайте, сумеете ли вы расшифровать цифровой язык поколения Альфа.

Друг прислал смешной мем. Какой эмодзи отправил бы в ответ представитель поколения Альфа?
Друг прислал смешной мем. Какой эмодзи отправил бы в ответ представитель поколения Альфа?
Когда поколение Альфа хочет выразить сарказм, какой эмодзи оно выберет?
Когда поколение Альфа хочет выразить сарказм, какой эмодзи оно выберет?
Представьте, что вы обсуждаете свежую сплетню с друзьями. Какой эмодзи отправит представитель поколения Альфа?
Представьте, что вы обсуждаете свежую сплетню с друзьями. Какой эмодзи отправит представитель поколения Альфа?
Знакомый выложил красивую фотографию, как отреагирует младшее поколение?
Знакомый выложил красивую фотографию, как отреагирует младшее поколение?
Надо подписать вашу фотографию (например, селфи в зеркале). Какой эмодзи добавит под фото младшее поколение?
Надо подписать вашу фотографию (например, селфи в зеркале). Какой эмодзи добавит под фото младшее поколение?
Когда младшее поколение хочет что-то попросить, какой эмодзи они используют?
Когда младшее поколение хочет что-то попросить, какой эмодзи они используют?
Как поколение Альфа может выразить свое согласие с каким-нибудь утверждением?
Как поколение Альфа может выразить свое согласие с каким-нибудь утверждением?
Как младшее поколение показывает недовольство или отвращение?
Как младшее поколение показывает недовольство или отвращение?
Случилось что-то действительно крутое, и поколение Альфа хочет выразить восторг. Какой эмодзи оно выберет?
Случилось что-то действительно крутое, и поколение Альфа хочет выразить восторг. Какой эмодзи оно выберет?
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Автор:Лола Темирова

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Клоун, таблетка или кепка — в чем разница?
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