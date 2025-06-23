Цена на нефть подскочила после ударов США по Ирану

После ударов США по ядерным объектам Ирана цена нефти выросла до пятимесячного максимума. Об этом сообщает газета Financial Times.

По ее данным, баррель нефти марки Brent подорожал до 81,40 доллара. Опрошенные изданием эксперты говорят, что дальнейшие изменения цен на нефть в ближайшие дни будут зависеть от того, как именно Иран и его союзники, такие как йеменские хуситы, решат ответить на американский удар.

«Была пересечена четкая красная линия», — подчеркнул руководитель отдела геополитического анализа консалтинговой компании Rystad в сфере энергетики Хорхе Леон. При этом он отметил, что совершенный в минувшие выходные авианалет стал первым случаем прямого военного столкновения США и Ирана.

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«В экстремальном сценарии, когда Иран ответит прямыми ударами или нацелится на региональную нефтяную инфраструктуру, цены на нефть резко вырастут», — утверждает эксперт. «Даже при отсутствии немедленного возмездия рынки, вероятно, заложат в цену более высокую премию за геополитический риск», — добавил он.

FT отмечает, что за десять дней, прошедших с начала израильской военной операции против Ирана, мировые цены на нефть выросли примерно на 14%. Издание полагает, что рост цен на сырую нефть, вероятно, отразится и на цене готового топлива, такого как автомобильный бензин, что может спровоцировать новый всплеск инфляции по всему миру.

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В ночь на 13 июня Израиль начал нанесение ударов по ядерным и военным объектам Ирана. В ночь на 22 июня по целям, связанным с ядерной программой Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, ударили американские ВВС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что атака была «поразительно успешной», а атакованные ядерные объекты Ирана были «полностью и окончательно уничтожены».