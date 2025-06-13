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Мир

Израиль нанес удары по ядерным объектам и военному командованию Ирана

3 минуты чтения 08:10 | Обновлено: 08:31

В ночь на 13 июня израильская авиация нанесла ряд ударов по объектам в столице Ирана Тегеране и городе Натанза. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале военной операции «Нация львов».

«Цель этой беспрецедентной операции — нанести удар по иранской ядерной инфраструктуре, по заводам по производству баллистических ракет и другим военным объектам Ирана. Операция продлится столько, сколько потребуется», — заявил он в телеобращении к нации. При этом премьер заявил, что у Ирана на момент начала военной операции против него уже было достаточно обогащенного урана для создания девяти ядерных бомб.

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По сообщениям иранской прессы, которые позже подтвердили власти страны, в результате израильских ударов в Тегеране погиб командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами и еще несколько высокопоставленных офицеров, в частности, начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана, генерал-майор КСИР Мохаммад Багери. 

В свою очередь, в Натанзе жертвами израильских ВВС стали глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи. 

После израильских ударов власти Ирана пообещали, что Израиль и США «получат сильную пощечину». В частности, об этом в эфире государственного телевидения заявил пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи.

Он сообщил, что иранские военные уже готовят ответные удары по Израилю, которые будут нанесены в самое ближайшее время. В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль своим ударом «уготовил себе горькую и страшную судьбу» и теперь его ждет «суровое наказание». 

«Мощная рука вооруженных сил исламской республики не оставит его в покое. При нападении противника несколько командиров и ученых погибли. Их преемники и сподвижники без промедления выполнят свои обязанности, если на то будет воля аллаха», — сказал аятолла.

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В этой связи госсекретарь США Марко Рубио заявил о непричастности Соединенных Штатов к израильской атаке и предостерег Иран от нанесения ударов по американским объектам в регионе.

Одновременно с объявлением о начале военной операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение. Предприятия и учебные заведения прекратили свою работу. Население было предупреждено об нуждающемся ответном ударе Ирана с использованием ракет и беспилотников. 

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