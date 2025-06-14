СМИ: США не поддержали новые ограничения против российской нефти

США не поддержали предложение стран G7 по введению нового ценового потолка на российскую нефть. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Bloomberg.

Журналисты утверждают, что лидеры стран «большой семерки» не теряют надежд на то, что США могут изменить свою позицию, однако готовятся к тому, что снижать ценовой потолок придется без поддержки Вашингтона. Эта идея остается в повестке саммита G7, который пройдет 15-17 июня в Канаде.

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Bloomberg сообщает, что Евросоюз и Великобритания считают снижение величины ценового потолка с 60 долларов до 45 долларов за баррель мерой давления, которая имеет «решающее значение» для воздействия на возможность России продолжать вторжение в Украину. Эта меру Евросоюз официально предложил включить в новый пакет антироссийских санкций.

Журналисты пишут, что ЕС и Великобритания рассматривают возможность введения нового ограничения и без поддержки США. В тексте материала отмечается, что значительная часть российского нефтяного экспорта ведется вблизи вод европейских стран, поэтому одобрение нового ценового потолка окажет эффект на российскую экономику, который при этом окажется ограниченным. Если США поддержит предложение G7, то, по мнению источников, угроза применения принуждения со стороны американских властей могла бы сделать новые санкции более работоспособными.

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Ранее СМИ сообщали, что российские власти начали ограничивать свои расходы на поддержку авиаотрасли, федерального проекта по промышленной робототехнике, а также на программу развития автомобильной отрасли. Причина заключается в падении доходов от экспорта нефти и газа.

При этом цена на нефть начала расти на фоне новостей об атаке Израиля на Иран, показатели роста достигали 10%, а европейские СМИ писали о том, что стоимость барреля может достичь 100 долларов. Реакции рынков, по мнению экспертов, были связаны с опасениями, что конфликт может нарушить цепочки поставки нефти из этого региона.