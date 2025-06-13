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Мир

Нефть резко выросла в цене

2 минуты чтения 12:57

Сразу после новостей об атаке Израиля на Иран нефть марки Brent подорожала в среднем на 10%, при этом аналитики не исключают дальнейшего роста цены, сообщает The Guardian.

По данным издания, утром в пятницу стоимость фьючерса на нефть марки Brent достигала 78 долларов за баррель, чуть позже рост замедлился до 8%. То же самое произошло с нефтью марки WTI. Такая реакция рынка, как пишут зарубежные СМИ, связана с опасениями трейдеров, что поставки нефти из региона могут быть нарушены в случае затяжного конфликта между Израилем и Ираном. Собеседники The Guardian не исключают роста цены до 100 долларов за баррель. 

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В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Авиация нанесла удары по ядерным объектам и ракетным базам в нескольких городах страны. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, операция «Нация львов» продлится «столько, сколько потребуется». По его словам, уже сейчас у Ирана достаточно обогащенного урана для создания девяти ядерных бомб.

Помимо нефти, рост на 5,7% продемонстрировали цены на газ в Европе — это максимальный за последние пять недель показатель.

Обострение геополитической ситуации вынудило инвесторов уходить от рисковых активов: фондовые рынки Азии и Европы ушли в минус, а фьючерсы на американские акции демонстрируют снижение. При этом золото как наиболее безопасный актив выросло в цене на 1,8 процента — до 3,5 тысяч долларов за унцию, пишут СМИ.

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Иранские власти заявили, что ключевые нефтеперерабатывающие заводы и топливные хранилища в результате атаки Израиля не пострадали, что немного скорректировало цены после резкого взлета.

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