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Общество

Россия начала сокращать расходы на сотни миллиардов из-за войны и падения цен на нефть

3 минуты чтения 17:49

Российские власти решили сократить финансирование госпрограммы поддержки авиаотрасли, федерального проекта по промышленной робототехнике, программы по развитию автомобилестроения и других отраслей экономики, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, расходы на авиастроение в этом году могут сократиться почти на четверть: вместо заложенных в бюджет 100 миллиардов рублей на отрасль планируют выделить 78,8 миллиардов. По словам неназванных источников «Коммерсанта», сокращение финансирования в первую очередь коснется лизинговых компаний и авиакомпаний, которые получают субсидии на закупку и обслуживание самолетов. «Нет самолетов — нет потребности в компенсирующих субсидиях», — заявил источник издания.

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В заключении комитета по промышленности Госдумы на законопроект о поправках в бюджет сказано, что из-за уменьшения финансирования сроки «достижения целевых показателей» Комплексной программы развития авиаотрасли могут сместиться «на более поздний период». При этом в документе отмечается, что влияние на сроки оказывает и высокая ключевая ставка.

Кроме того, в этом году финансирование проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производств» планируют урезать почти на треть от изначально запланированных 5,6 миллиардов рублей.

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Также «Коммерсантъ» сообщил о сокращении финансирования в большинстве статей расходов в рамках госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Так, на развитие автомобилестроения хотят выделить на 35 миллиардов рублей меньше, на поддержку производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности — на 46 миллиардов, на создание зарубежной инфраструктуры — на 621 миллиард. При этом планируется увеличить расходы в частности на развитие сельскохозяйственного машиностроения.

Сокращение финансирования госпрограмм происходит на фоне падения доходов от нефти и газа. Так, в марте этого года доходы России от налога на нефть снизились на 15% по сравнению с прошлым годом, писал Bloomberg. В апреле нефтегазовые доходы сократились на 12% год к году, а в мае — на треть. В то же время «истощают казну» и расходы, связанные с войной в Украине. Из-за этого российские власти заинтересованы в падении курса рубля по отношению к доллару, которое позволило бы пополнить бюджет.

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