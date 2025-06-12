Доверие делает людей счастливее

Люди, которые больше доверяют окружающим и государственным институтам, считают себя свою жизнь более благополучной, показал метаанализ ученых из Нидерландов и Гонконга, на который обратил внимание Euronews. Авторы исследования доказали и обратную связь: оценка собственного благополучия влияет на уровень доверия.

«Наши результаты показывают, что доверие играет ключевую роль в том, насколько счастливыми и удовлетворенными чувствуют себя люди всех возрастов, особенно дети, подростки и пожилые люди», — заявила соавтор исследования, профессор Утрехтского университета Катрин Финкенауэр.

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Доверие авторы исследование разделили на три типа: межличностное доверие между знакомыми между собой людьми, доверие к институтам и социальное доверие, при котором человек уверен, что большинство окружающих его людей честны, надежны и доброжелательны. Под благополучием ученые подразумевали ментальное здоровье и степень удовлетворенности жизнью.

Ученые рассмотрели данные более 2,5 миллионов человек, участвовавших в 488 исследованиях и подчеркнули, что связь между доверием и благополучием проявляется во всех рассмотренных ими выборках. При этом сила этой связи могла снижаться, например, среди беженцев, людей с психическими расстройствами или пострадавших от стихийных бедствий.

Сила взаимосвязи доверия и благополучия оказалась выше у детей, подростков и пожилых людей. Ученые предположили, что пожилые люди больше нуждаются в заботе, поэтому они уделяют больше внимания отношениям с окружающими, осознавая свои ограничения. Напротив, недоверие к людям и учреждениям, которые могли бы помочь пожилому человеку, может плохо сказываться на его состоянии.

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Американские ученые в этом году опубликовали исследование о том, что шутки помогают повысить интерес и доверие общества к научной работе. При этом авторы исследования отметили, что шутки и каламбуры должны быть уместными, потому что читатели ожидают от ученых более интеллектуального юмора.

Детский психолог с 20-летним опытом работы Келси Мора недавно поделилась с CNBC рекомендациями по выстраиванию доверительных отношений с детьми. Она посоветовала нормализовать разговоры о чувствах, не избегать сложных и неудобных тем, честно признаваться ребенку в собственных трудностях, подробнее говорить о своей жизни и подсказывать ребенку, как справляться с собственными чувствами. Также Мора предложила сделать откровенные разговоры частью семейной рутины.