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Общество

Люди больше доверяют ученым с хорошим чувством юмора

14:50 10.03.2025

Умение представить результаты исследования с использованием шуток или каламбуров может повысить интерес и доверие общества к работе ученых, отмечает The Times со ссылкой на данные научной работы, опубликованной в журнале Journal of Science Communication.

Ее авторы утверждают, что исключительно серьезная манера подачи вызывает более низкий уровень доверия к источнику информации. Использование же уместных шуток помогает расположить читателя к себе — результаты исследования вызывают больше интереса и воспринимаются легче.

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The Times также отмечает, что менее формальная подача научных выводов помогает вызывать более высокий уровень доверия к работам научного сообщества. Журналисты подчеркнули важность этого вывода в контексте того, что часть общества теряет доверие к исследованиям из-за распространения «теорий заговора».

В ходе исследования ученые показывали респондентам разные версии научно-популярных комиксов, часть из которых была создана с соблюдением исключительно научных стандартов подачи информации, а другая — с использованием разнообразных визуальных и текстовых вставок.

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Разные версии комиксов размещались в соцсети X в аккаунте вымышленного ученого — авторы эксперимента обращали внимание на количество комментариев, их содержание и уровень доверия к содержащимся в комиксе выводам в зависимости от манеры подачи.

Они также выяснили, что шутки и каламбуры должны быть не только смешными, но и уместными. Исследователи отметили, что во время эксперимента читатели считывали «детский юмор» — он не повышал уровень доверия и желание ознакомиться с результатами исследования. Это, по мнению авторов, означает, что от ученых ожидают более интеллектуального юмора.

В исследование также отмечается, что уместные шутки помогают распространять научные работы — ими могут поделиться люди, которым понравился стиль подачи, даже без прочтения самого текста. Однако авторы отметили, что выводы исследования нуждаются в дополнительной проверке — эксперимент проводился только в одной социальной сети и без возможности контролировать состав выборки.

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