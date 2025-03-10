Люди больше доверяют ученым с хорошим чувством юмора

Умение представить результаты исследования с использованием шуток или каламбуров может повысить интерес и доверие общества к работе ученых, отмечает The Times со ссылкой на данные научной работы, опубликованной в журнале Journal of Science Communication.

Ее авторы утверждают, что исключительно серьезная манера подачи вызывает более низкий уровень доверия к источнику информации. Использование же уместных шуток помогает расположить читателя к себе — результаты исследования вызывают больше интереса и воспринимаются легче.

Из сети исчезают живые люди Комментарии и посты теперь пишет искусственный интеллект. «Теория мертвого интернета» казалась шуткой, но стала реальностью Интернет и мемы 12 минут чтения

The Times также отмечает, что менее формальная подача научных выводов помогает вызывать более высокий уровень доверия к работам научного сообщества. Журналисты подчеркнули важность этого вывода в контексте того, что часть общества теряет доверие к исследованиям из-за распространения «теорий заговора».

В ходе исследования ученые показывали респондентам разные версии научно-популярных комиксов, часть из которых была создана с соблюдением исключительно научных стандартов подачи информации, а другая — с использованием разнообразных визуальных и текстовых вставок.

Миллионы людей подсели на ASMR Такие видео помогают преодолеть тревогу и стресс, но усиливают одиночество и изоляцию. Как это работает? Интернет и мемы 8 минут чтения

Разные версии комиксов размещались в соцсети X в аккаунте вымышленного ученого — авторы эксперимента обращали внимание на количество комментариев, их содержание и уровень доверия к содержащимся в комиксе выводам в зависимости от манеры подачи.

Они также выяснили, что шутки и каламбуры должны быть не только смешными, но и уместными. Исследователи отметили, что во время эксперимента читатели считывали «детский юмор» — он не повышал уровень доверия и желание ознакомиться с результатами исследования. Это, по мнению авторов, означает, что от ученых ожидают более интеллектуального юмора.

В исследование также отмечается, что уместные шутки помогают распространять научные работы — ими могут поделиться люди, которым понравился стиль подачи, даже без прочтения самого текста. Однако авторы отметили, что выводы исследования нуждаются в дополнительной проверке — эксперимент проводился только в одной социальной сети и без возможности контролировать состав выборки.