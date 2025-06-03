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Психолог перечислил способы завоевания доверия ребенка

2 минуты чтения 12:25 | Обновлено: 12:47

Келси Мора, детский психолог с 20-летним опытом работы, в статье для CNBC поделилась эффективными способами выстраивания доверительных отношений с детьми. В ее списке шесть рекомендаций.

Во-первых, необходимо нормализовать разговоры о чувствах. Как психологу, автору статьи часто приходится говорить с детьми на сложные темы — травма, болезнь, утрата — и, по ее убеждению, такие разговоры проходят легче, если ребенок с самого начала растет в атмосфере открытого общения. Когда дети видят, что взрослые называют свои эмоции и делятся ими, они понимают, что это нормально, и таким образом получают негласное разрешение открыться.

По словам психолога, очень важно не избегать сложных и неудобных тем. Например, не стоит уходить от ответа на вопрос о человеке в инвалидной коляске или смерти жука — иначе в конечном итоге дети усвоят, что на трудные темы принято молчать, отмечает Келси Мора.

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Специалист также рекомендует быть честным с ребенком по поводу собственных трудностей. Для многих родителей эмоциональная открытость не является нормой, потому что они сами росли в другой парадигме. Мора рекомендует начать диалог с ребенком с простого признания о том, что вам и самому непросто открыться: «В моей семье не было принято говорить о чувствах, но я хочу попробовать говорить о чувствах с тобой, потому что понимаю, как это важно и нужно».

Все родители когда-то получали в ответ на вопрос «Как дела?» пожатие плечами и односложное «нормально». По мнению психолога, такие ситуации можно минимизировать, если не устраивать допрос, а сначала самому поделиться информацией — например, о том, как прошел ваш день.

Пятый способ заслужить доверие ребенка, по словам Келси Мора, заключается в том, чтобы сделать откровенные разговоры частью семейной рутины. Она приводит пример из собственной практики: в ее семье за ужином принято играть в игру «хорошее-плохое-хорошее», когда каждый из членов семьи делится одним трудным моментом прошедшего дня и двумя приятными.

По мнению психолога, необходимо не только учить ребенка делиться чувствами, но и подсказывать ему, как с ними справляться. «Например,после того, как вы вслух назвали своё раздражение, можно добавить: “Когда я так себя чувствую, я стараюсь сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить свое тело”», — пишет Келси Мора.

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