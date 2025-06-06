Соавтор «Переходного возраста» рассказал об экстренной операции на борту самолета

Соавтор британского мини-сериала «Переходный возраст», сыгравший в нем главную роль, Стивен Грэм рассказал в американском вечернем шоу комика Сета Майерса, что во время его предыдущего перелета в США оказавшимся на борту медикам пришлось провести ему срочную операцию, чтобы остановить кровотечение.

Грэм пояснил, что он «достиг возраста, когда нужно часто ходить в туалет», поэтому ему провели удаление избыточных тканей простаты. После этой процедуры 51-летний актер сел на рейс в США, на котором пережил, по его выражению, «адский опыт».

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Актер рассказал, что во время полета не смог помочиться, а вскоре у него пошла «чистая кровь», что вызвало у него «небольшую паническую атаку». Он сразу вспомнил, что перед рейсом сделал селфи с попутчиком по имени Ола, который представился врачом.

Грэм обратился к пассажиру за помощью, и оказалось, что вместе с ним летел хирург, доктор Хаджи. После этого оба мужчины стерилизовали зону между эконом- и бизнес-классами, а бортпроводники установили вокруг нее занавески.

Медики установили британскому актеру катетер из бортовой аптечки для неотложной помощи. Они также сообщили Грэму, что проблема с мочеиспусканием была вызвана тромбом, образовавшимся за его уретрой. Актер сказал, что операция стала для него «приятным опытом», и после нее он «выбежал как ребенок, который только что научился пользоваться туалетом».

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Сегодня криминальная драма «Переходный возраст» получила премию Gotham TV Awards 2025 в категории «лучший мини-сериал». Сам Грэм получил награду за лучшую главную роль, а его напарник 16-летний Оуэн Купер стал лучшим актером второго плана.

Сериал вышел на Netflix в середине марта и стал самым просматриваемым шоу за неделю с 10 по 16 марта. Каждая серия была снята одним непрерывным дублем.