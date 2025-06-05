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Мир

Маск поддержал импичмент Трампа

2 минуты чтения 23:50 5 июня | Обновлено: 23:59 5 июня

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск поддержал идею объявить импичмент президенту США Дональду Трампу и заменить его на вице-президента Джей Ди Вэнса, которую один из пользователей твиттера высказал после того, как Маск сообщил о причастности Трампа к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми.

«Пора сбросить действительно большую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, DJT!», — заявил Маск. Неизвестно, говорит ли бывший соратник президента США о непубличных фактах, так как Трамп упоминается в рассекреченной в прошлом году части материалов дела Эпштейна.

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Трамп и Маск, до конца мая занимавший пост главы Департамента государственной эффективности, перешли к публичной критике друг друга в соцсетях. В ходе конфликта президент США пригрозил основателю SpaceX разрывом госконтрактов, отметив, что американский бюджет мог бы сэкономить «миллиарды и миллиарды долларов». В ответ Маск объявил, что SpaceX выводит из эксплуатации космический корабль Dragon.

«В свете заявления президента об отмене моих правительственных контрактов SpaceX немедленно приступит к выводу из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — заявил Маск в принадлежащей ему соцсети X.

Сегодня Трамп во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сообщил журналистам, что разочаровался в Маске. По мнению Трампа, Маска расстроило, что «большом красивом законе» не предусмотрены налоговые льготы для электромобилей.

Глава Tesla в ответ заявил, что ему будет «все равно», если закон не будет включать в себя особые условия для электромобилей и солнечной энергии. При этом он снова призвал избавиться от «горы лоббистских инициатив».

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По данным The Wall Street Journal, конфликт начался после того, как Маск остался недоволен тем, что Трамп не назначил Джареда Айзекмана новым главой НАСА. Также Маск вчера назвал «мерзостью» законопроект Трампа о налоговых льготах. Президент США называет свою инициативу «большим красивым законом», а по мнению бизнесмена, документ содержит много «отвратительных лоббистских инициатив».

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