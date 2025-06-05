Трамп разочаровался в Маске

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме заявил, что «очень разочарован» в предпринимателе и бывшем главе Департамента государственной эффективности Илоне Маске.

«Я понимаю, почему он расстроен», — сказал Трамп о критике Маска в адрес законопроекта о налоговых льготах. «Послушайте, у нас с Илоном были отличные отношения. Не знаю, будут ли они такими же и дальше. Он говорил обо мне самые прекрасные вещи и не говорил ничего плохого лично обо мне, но я уверен, что это будет следующим шагом. Но я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону», — заявил Трамп.

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На вопрос журналистов, стоит ли всерьез относиться к высказываниям Маска о государственных расходах, Трамп ответил: «Нет». По словам президента США, его законопроект «прекрасен», и он предпочел бы, если бы Маск критиковал лично его, а не документ.

По мнению Трампа, Маск «расстроен» из-за того, что из списка льгот были исключены электромобили. В ответ Маск написал: «Все равно», предложив не отменять сокращение льгот для электромобилей и солнечной энергии, при этом он призвал «избавиться от горы отвратительных лоббистских инициатив» в законопроекте.

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«За всю историю цивилизации еще не было законодательства, которое было бы одновременно “большим” и “красивым”. Все это знают! Либо вы получаете масштабный и уродливый законопроект, либо небольшой и прекрасный законопроект», — написал Маск. Таким образом бизнесмен обыграл высказывание Трампа, который называет свою инициативу «большим красивым законом».

Также после слов Трампа Маск заявил, что «Трамп проиграл бы выборы» без его помощи, а Демпартия бы контролировала Палату представителей.