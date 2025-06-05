СМИ рассказали об испортившихся отношениях Трампа и Маска

После ухода миллиардера Илона Маска из администрации президента США Дональда Трампа отношения между ними испортились. Как пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, критика Маска застала врасплох администрацию Трампа.

Собеседники издания рассказали, что Маск остался недоволен решением Трампа не назначать главой NASA Джареда Айзекмана, чью кандидатуру продвигал миллиардер. После этого бывший глава департамента госэффективности раскритиковал «большой красивый билль» Дональда Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью». При этом Маск заявил, что продвигаемый американским президентом законопроект, увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» до двух с половиной триллионов долларов и «обременит граждан Америки непосильным долгом».

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Источники газеты сообщили, что критика Маска застала врасплох команду Трампа и вызвала недоумение в Белом доме. Один из собеседников издания допустил, что Трамп может простить Маска за эти слова, но оговорился, что нынешний президент США такие обиды не забывает.

В свою очередь, спикер палаты представителей Майк Джонсон на закрытом совещании с конгрессменами сказал им, что «не в восторге от того, что Илон развернулся на 180 градусов». Другие соратники Трампа по Республиканской партии были более резки в выражениях. Так, один из них на условиях анонимности заявил, что Маск «полное посмешище и понятия не имел, что, черт возьми, делал».

Я выросла в семье алкоголиков и чуть не стала такой сама Я напивалась до беспамятства и влипала в неприятные истории, хотя обещала себе, что со мной такого никогда не будет Общество 7 минут чтения

Другой собеседник газеты напомнил, что Маск не был избран, а «служил по прихоти президента». «Я знал, что это вопрос времени, когда два альфа-самца сорвутся и начнут драться», — заключил источник.

Маск объявил о своем уходе с государственной службы 30 мая. Американские СМИ писали по этому поводу, что отставка миллиардера с поста главы департамента госэффективности была «быстрой и тихой».