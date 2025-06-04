Маск назвал «отвратительной мерзостью» главный законопроект Трампа

Миллиардер Илон Маск впервые в жестких выражениях раскритиковал «большой и прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill) президента Дональда Трампа, одобренный в мае Палатой представителей США.

В своем аккаунте в соцсети X бизнесмен написал: «Простите, но я больше не могу терпеть. Этот огромный, возмутительный, полный „свинины» билль о расходах — это отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили плохо». Как поясняет русская служба Би-би-би, «свинина» в данном случае — это сленг для обозначения бюджетных трат, пролоббированных в интересах конкретных людей.

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По оценкам Маска, предложенные президентом изменения увеличат «и без того гигантский дефицит бюджета» до двух с половиной триллионов долларов и «обременят граждан Америки непосильным долгом». «Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно», — написал бизнесмен.

Илон Маск и ранее критиковал президентский налогово-бюджетный законопроект, но делал это более аккуратно. Так, в интервью CNBC он заявил, что был разочарован, когда увидел документ, который, «откровенно говоря, увеличивает дефицит бюджета, а не сокращает его». Однако в конце мая миллиардер завершил свою работу в администрации Трампа и сменил риторику на более резкую.

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«Один Большой Прекрасный Закон» Трампа в июне, как ожидается, утвердит Сенат США. Ранее беспокойство по поводу скорого введения нового закона выразили шесть нобелевских лауреатов по экономике. В открытом письме они особое внимание уделили рискам сокращения расходов на программы социальной защиты, такие как Medicaid (программа медицинского страхования для малообеспеченных и нетрудоспособных граждан) и программу дополнительной продовольственной помощи SNAP. «Учитывая, насколько этот законопроект увеличивает государственный долг США, шокирует, что он по-прежнему наносит абсолютный ущерб 40% беднейших домохозяйств США», — говорится в письме нобелевских лауреатов.