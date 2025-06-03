Десятки людей пострадали в Турции из-за вызванной землетрясением паники

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Турции недалеко от курортного города Мармарис в провинции Мугла. Оно ощущалось и в других провинциях. В результате погибла 14-летняя девочка по имени Афранур Гюнлю, пострадали 69 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х.

Ерликая сообщил, что разрушений зданий нет. По его данным, девочка была госпитализирована из-за панической атаки, однако медики не смогли ей помочь, и Гюнлю скончалась. Из пострадавших, которые в панике прыгали с большой высоты, 14 человек получили помощь на месте, 46 человек были доставлены в отделение неотложной помощи. Еще восьмерым было назначено амбулаторное лечение.

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«Я желаю милости Аллаха погибшей Афранур и соболезную ее родственникам. Желаю нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, скорейшего выздоровления», — написал Ерликая.

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) пишет, что землетрясение произошло в 02:17 по московскому времени.

В апреле этого года в турецком Стамбуле и его окрестностях произошло землетрясение магнитудой 6,2. После этого, как писали местные СМИ, у жителей страны начались проблемы с интернетом. Они вышли на улицы и долго не хотели возвращаться в дома и на работу. Пассажиров и сотрудников аэропорта Стамбула тоже вывели из здания.

В конце мая сообщалось, что туристы стали отменять свои поездки в Японию из-за предсказания «большого» землетрясения в манге. С такими же прогнозами выступали местные экстрасенсы, тогда как сейсмологи предупредили, что точно предсказать землетрясение невозможно.