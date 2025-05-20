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Мир

Туристы стали отменять свои поездки в Японию из-за предсказания в манге и экстрасенсов

2 минуты чтения 00:53 20 мая

В индустрии туризма Японии зафиксирован спад спроса на поездки. Эксперты объяснили это предсказаниями экстрасенсов относительно «большого» землетрясения в стране. О нем же идет речь в книге Ре Тацуки «Будущее, которое я видела», передает CNN.

Как пишет издание, сейсмологи неоднократно предупреждали, что точно предсказать, когда может произойти землетрясение, практически невозможно. В то же время Япония имеет репутацию умеющей противостоять даже сильным толчкам страны. Тем не менее страх путешественников перед сильным землетрясением усиливают предсказатели, соцсети и японский комикс.

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Книга «Будущее, которое я видела», основанная, как утверждается, на вещих снах Тацуки, была опубликована в 1999 году и предупреждала о крупной катастрофе в марте 2011 года. Тогда на северо-востоке Японии произошло крупное землетрясение магнитудой 9,0, которое получило название «Великое землетрясение Восточной Японии», вызвало крупнейшее цунами и привело к аварии на АЭС «Фукусима-1». Число погибших и пропавших без вести превысило 20 тысяч человек.

В «полной версии» книги, опубликованной в 2021 году, утверждалось, что следующее крупное землетрясение произойдет в июле этого года. Кроме того, экстрасенсы из Японии и Гонконга поделились схожими предупреждениями, что вызвало панику в интернете, которая привела к волне отмен поездок, отмечает CNN.

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Си-Эн Юэнь, управляющий директор WWPKG, туристического агентства, расположенного в Гонконге, рассказал, что количество бронирований в Японию упало наполовину во время пасхальных праздников и, как ожидается, еще больше снизится в ближайшие два месяца.

Отмечается, что предсказания отпугнули в основном путешественников из материкового Китая и Гонконга, которые считаются вторым и четвертым по величине источниками туристов в Японию. Страх ехать в страну распространился и в других государствах, например, Таиланде и Вьетнаме.

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