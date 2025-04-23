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Мир

В Стамбуле произошло землетрясение

3 минуты чтения 13:18 | Обновлено: 14:20

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило, что в Мраморном море вблизи Стамбула в 12:49 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,2. По данным агентства Anadolu, в самом Стамбуле были толчки магнитудой 4,4. РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента передает, что в городе начались проблемы с интернетом.

По данным Anadolu, эпицентр землетрясения находится в Мраморном море на глубине 6,92 километра у побережья района Бююкчекмедже провинции Стамбул. Позднее AFAD сообщило о новом землетрясении в этом районе магнитудой 4,9.

Агентство сообщает, что жители Стамбула массово покинули свои дома и рабочие места и вышли на улицы, многие остаются на открытых площадях, не возвращаясь в здания. Пассажиры и сотрудники аэропорта Стамбула также покинули здание. Euronews со ссылкой на телекомпанию TGRT сообщает, что один человек пострадал, спрыгнув во время землетрясения с балкона.

AFAD призвало жителей страны не заходить в поврежденные здания и не стоять около них, а также следить за официальными сообщениями. По данным чиновников, сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки вблизи эпицентра.

6 февраля 2023 года в Турции и Сирии произошло одно из самых крупных землетрясений последних лет. Магнитуда первой волны составила 7,7, а второй — 7,6. В Турции погибли 53 537 человек, а в Сирии — более семи тысяч. В конце февраля на границе двух стран произошли новые землетрясения с магнитудой 6,4 и 5,8.

Под Мраморным морем проходит Северо-Анатолийский разлом, расположенный между Анатолийской и Евразийской тектоническими плитами. Сейсмологи давно прогнозируют, что Стамбул с высокой вероятностью может пострадать от землетрясения магнитудой выше 7,0.

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