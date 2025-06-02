Трамп перепостил конспирологическую теорию о казни и замене Байдена «бездушными роботами»

Президент США Дональд Трамп перепостил в принадлежащей ему соцсети Truth Social публикацию, в которой говорится, что его предшественник на посту главы Белого дома Джо Байден был казнен и заменен «бездушными роботами».

«Байден казнен в 2020 году. Клоны-двойники и роботизированные бездушные существа, лишенные разума, это то, что вы видите. Демократы не видят разницы», — говорится в посте.

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19 мая стало известно, что у бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Как сообщалось, диагноз Байдену поставили после того, как в его простате при очередном обследовании нашли «небольшой узелок». Представитель экс-президента также добавил, что несмотря на свою агрессивную форму, заболевание поддается эффективному лечению гормонами.

Позже газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что последний раз Байдену делали анализы, позволяющие обнаружить такое заболевание в 2014 году. Издание утверждает, что во время президентского срока в 2021-2025 годах Байдена не проверяли на рак простаты. При этом газета пишет, что ей неизвестно, чьим решением был отказ от проверок — самого президента или его врачей.

Спустя два дня после появления сообщений о болезни Байдена Трамп обвинил окружение своего предшественника в захвате власти и государственной измене.

«Джо Байден не был за открытые границы, он никогда не говорил об открытых границах, когда преступники всех видов, форм и размеров могут въезжать в нашу страну по своему желанию. Это была не его идея. <…> Это были люди, которые знали, что он был когнитивно неполноценным. Они украли пост президента Соединенных Штатов и подвергли нас большой опасности. Это ИЗМЕНА на высшем уровне!» — написал тогда Трамп в Truth Social.

Он также добавил, что «Джо Байден, которого все знали, никогда не позволил бы наркоторговцам, членам банд и психически больным въезжать в страну без всякого контроля и проверок».