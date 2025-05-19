У Байдена нашли агрессивную форму рака

Бывшему президенту США Джо Байдену диагностировали рак предстательной железы. Об этом пишет американское издание The New York Times (NYT) со ссылкой на его представителя.

Он отметил, что, несмотря на свою агрессивную форму, заболевание экс-президента поддается эффективному лечению гормонами. Кроме того, собеседник издания рассказал, что диагноз Байдену поставили после того, как в его простате при очередном обследовании нашли «небольшой узелок».

Я купила дом мечты в испанской деревне Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится Общество 8 минут чтения

Как отмечает NYT, 82-летний Байден на момент своего ухода с президентского поста в январе был самым пожилым президентом США. При этом в прошлом году он планировал выдвигаться на второй президентский срок, но незадолго до выборов уступил место кандидата своему вице-президенту Камале Харрис. Как сообщалось, одной из причин такого решения стали проблемы Байдена со здоровьем.

Накануне издание Axios опубликовало запись интервью, которое Байден дал спецпрокурору Роберту Хуру в 2023 году. В нем тогда еще действующий президент США не смог вспомнить в каком году умер его сын Бо, скончавшийся в 2015 году от рака мозга.

Ранее это же издание сообщало, что команда Байдена рассматривала возможность использовать инвалидное кресло, в случае его победы на выборах. При этом сообщалось, что соратники экс-президента США пытались скрыть проблемы с его здоровьем во время предвыборной кампании.

Смерть на парковке Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты» Криминал 8 минут чтения

В феврале прошлого года стало известно об обнаружении рака простаты у короля Великобритании Карла III. Заболевание было диагностировано в ходе медицинского обследования, поводом для которого стало увеличение предстательной железы монарха. Как сообщалось, тогда же Карл III приступил к плановому лечению.