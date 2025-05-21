Трамп обвинил окружение Байдена в захвате власти и госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил соратников своего предшественника Джо Байдена в захвате власти и попытке разрушить Соединенные Штаты. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

«Джо Байден не был за открытые границы, он никогда не говорил об открытых границах, когда преступники всех видов, форм и размеров могут въезжать в нашу страну по своему желанию. Это была не его идея. <…> Это были люди, которые знали, что он был когнитивно неполноценным. Они украли пост президента Соединенных Штатов и подвергли нас большой опасности. Это ИЗМЕНА на высшем уровне!» — заявил Трамп. Он добавил, что «Джо Байден, которого все знали, никогда не позволил бы наркоторговцам, членам банд и психически больным въезжать в страну без всякого контроля и проверок».

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19 мая представители экс-президента США Байдена сообщили, что у него диагностировано онкологическое заболевание. Они уточнили, что речь идет об агрессивной форме рака простаты, отметив, что она поддается лечению гормонами.

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Позже американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что последний раз Байдену делали анализы, позволяющие обнаружить такое заболевание в 2014 году. Так, по данным издания, Байдена не проверяли на рак простаты во время его президентского срока в 2021-2025 годах. При этом WSJ пишет, что не знает был ли отказ от подобных проверок решением самого Байдена или его врачей.

Накануне Трамп заявил, что окружение Байдена скрывало его диагноз, так как «нужно много времени, чтобы дойти до девятой стадии рака».