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Мир

Египет построит город в пустыне

2 минуты чтения 12:34

Власти Египта обнародовали план по строительству нового города в пустыне. В него будет перенаправлено около семи процентов воды, который страна берет из Нила для снабжения плодородных земель в дельте реки. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в новом городе под название Джириан должны появиться элитные жилые дома со стеклянными фасадами, коммерческие зоны, пристань для яхт и свободная экономическая зона.

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По словам разработчиков проекта, город займет 6,8 миллиона квадратных метров и будет расположен в 42 километрах к западу от Каира, столицы Египта. Он должен помочь в орошении 2,28 миллиона акров (более девяти тысяч квадратных метров) сельскохозяйственного проекта New Delta.

Египет, столкнувшийся с растущим дефицитом воды, нехваткой электроэнергии и усиливающимся экономическим кризисом, хочет, чтобы проект помог увеличить стоимость государственных активов и поднять цены на землю за счет «нетрадиционных, инновационных идей», заявил премьер-министр Египта Мустафа Мадбули.

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В начале этого года сообщалось, что в Кыргызстане в Чуйской области планируют построить экологически чистый город Кемин-Сити. Власти заявили, что строительство города окажет «положительное влияние на уровень благосостояния населения, будет способствовать снижению внешней и внутренней миграции, создаст условия для закрепления квалифицированных кадров на местах, снизит уровень социального напряжения в регионах».

Кроме того, в прошлом году стало известно о планах построить «умный город» на месте бывшего аэропорта Элиникон в Греции. В проекте было указано, что жители города должны тратить не более 15 минут, чтобы добраться от дома до школы, работы, парков, магазинов и городского пляжа.

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