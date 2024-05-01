Крупнейший «умный город» Европы построят в Греции

На месте бывшего греческого аэропорта Элиникон в 20 минутах к югу от Афин построят «умный город». Об этом сообщает Bloomberg.

Планировка города должна соответствовать концепции «15 минут». Жители Элиникона должны тратить не более четверти часа, чтобы добраться из дома до основных объектов инфраструктуры — школ, парков, офисов, магазинов и городского пляжа.

Bloomberg уточняет, что подобные проекты обычно реализуются в Китае или Объединенных Арабских Эмиратах. В Греции строительство «умного города», как утверждают журналисты агентства, подтверждает выход страны из десятилетнего кризиса.

За проектировку и строительство города отвечает компания Lamda, которая в 2014 году выкупила заброшенный участок земли площадью около 25 квадратных километров. Часть территории занимал бывший аэропорт Элиникон вместе с оставленными самолетами. До 2001 года он был главным аэропортом в Афинах. На других участках, как уточняет Bloomberg, проживали мигранты и беженцы без документов.

Генеральный директор Lamda Одиссеас Афанасиу отмечает, что на момент запуска проекта никто не верил в его успех. По его словам, до начала строительства Греция была «страной-банкротом», а сам проект выглядел слишком масштабным «даже по европейским стандартам, не говоря уже о Греции».

Тем не менее, Афанасиу настроен оптимистично. Он планирует завершить строительство семи жилых комплексов к концу лета этого года. В 2025 году в городе должен появиться спортивный комплекс с футбольными полями, теннисными кортами и бассейнами. В то же время компании не хватает рабочей силы. По данным Bloomberg, сейчас в строительстве задействованы две тысячи человек, в то время как к следующему году их должно быть около семи тысяч.

Завершить строительство планируется к 2037 году. Разработчики проекта утверждают, что появление «умного города» приведет к росту ВВП Греции на 2,5 пункта, создаст около 80 тысяч новых рабочих мест и принесет в казну более десяти миллиардов евро налогов. Кроме того, как отмечает Bloomberg, ожидается, что после завершения строительства город сможет привлекать в Грецию дополнительный миллион туристов в год.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.